Все ждали подписания Договора о торговле между США и Китаем. Ждали и боялись. Ждали и надеялись. И поэтому первая половина дня прошла именно в фазе настороженного ожидания, поскольку многие предсказывали пессимистичный сценарий развития событий сразу после подписания этого договора. Мол, должно сработать правило "Покупай на слухах, продавай на фактах". На "слухах" держался весь рост последних месяцев, и вот он наступил "момент истины". К счастью для всех, договор оказался не настолько плох, чтобы совсем уж всех разочаровать. В договоре даже оказались пункты о защите интеллектуальной собственности и допуске американских компаний на китайский рынок, чего, наверное, вообще никто не ожидал. И поэтому "продавай на фактах" не получилось. Все ограничилось простой проторговкой текущих уровней. И при этом индексы еще и умудрились в который раз обновить свои исторические максимумы. А старина Dow Jones (DJIA-30) так еще и закрылся впервые в своей истории выше уровня в 29 000 пунктов.

Что же касается отраслевого среза, то здесь картина более неопределенная. Лучшими оказались акции компаний, работающих в защитных секторах — коммунальном и по управлению недвижимостью, что не является типичной картиной в условиях роста. И тот, и другой сектор были наголову выше остальных и выросли в среднем на 1,41% и 0,78% соответственно. Единственный сектор, который составил им конкуренцию — это сектор компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, где акции подорожали в среднем на 0,85%. При этом основным локомотивом роста здесь оказались акции компании UnitedHealth (UNH, +2,83%) — лидера в области медицинского обслуживания населения по страховым программам, чья вышедшая еще до начала основной торговой сессии квартальная отчетность была воспринята инвесторами "на ура"!

А вот хуже всех дела вчера шли у компаний нефтегазового сектора (опять нефть падает!), а также у банков. Причем прежде всего у крупных банков — именно тех, которые накануне очень даже хорошо выросли после выхода квартальной отчетности. Здесь, как говорится, от любви до ненависти — один шаг.

Ожидания рынка 16 января

Вроде бы все хорошо… Правда пока ключевым в этой фразе является слово "вроде бы". Да, действительно подписание вчерашнего Договора о торговле воспринято инвесторами всего мира весьма и весьма позитивно. Однако особого хайпа от этого события все же нет и налицо некоторая настороженность. Все признают, что стороны подписали на удивление достаточно продуктивный документ, но теперь на первый план вышли сомнения некоторых аналитиков по поводу того, будет ли Китай выполнять все взятые на себя обязательства? А раз есть сомнения, значит надо бояться. А раз надо бояться, то слишком уж сильного роста ждать не приходится. Собственно именно такую картину мы наблюдаем по итогам первой половины дня. В принципе почти все мировые индексы находятся в зеленой зоне. Исключение здесь составляют лишь индексы Китая, где Shaghai Composite снизился на —0,52%, да ряд европейских индексов. Что касается фьючерсов на основные американские индексы, то они достаточно уверенно деражтся в плюсе и прибавляют вплоть до 0,5%. Пока прибавляют… Потому что чем дальше в лес, тем страшней всей становится от того безудержного и безостановочного роста, который мы наблюдаем в последнее время. Но вопрос когда же это безумие закончится по-прежнему остается открытым.

Что касается важных событий сегодняшнего дня, то это прежде всего выход макроэкономичских данных. Как обычно выйдут данные о количестве первичных и вторичных заявок на получение пособия по безработице. Эти показатели уже достаточно долгое время находятся на самых низких уровнях, начиная с 1969 года. И сейчас вряд ли это изменится в худшую сторону. А вот темпы роста розничных продаж должны даже немного увеличиться. И если данные выйдут в соответствии с прогнозами аналитиков, то это безусловно поддержит рынок. Вообще вроде бы сегодня рынку ничего не угрожает, и поэтому можно ждать продолжения роста, и мы вполне может увидеть новые рекорды, которые будут лучше предыдущих где-то на 0,5%. И поэтому пока продолжаем расти. Пока…