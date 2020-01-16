Вчера В. Путин в рамках послания Федеральному собранию анонсировал изменения в Конституции, среди которых было предложение расширить полномочия Госдумы (утверждение кандидатуры премьер-министра и членов Правительства, по его представлению). Этим же вечером правительство Д. Медведева подало в отставку, а президент предложил на должность премьера М. Мишустина, главу ФНС России. Новость об отставке Правительства, равно как и назначение кандидата не из числа формальных или неформальных политических "тяжеловесов" оказалась полной неожиданностью, как и, собственно, выбор момента для таких изменений.

Крайне сложно говорить о реальных причинах таких изменений, но очевидно, что фактически в ближайшие годы это не поменяет политическую картину, т.к. парламентское большинство остается за Единой Россией.

В любом случае, как мы полагаем, радикальное улучшение ситуации в экономике (вследствие политических перестановок) вряд ли произойдет. Так, консерватизм бюджетной политики, который наблюдается с начала кризиса 2015 г. (и является, на наш взгляд, основным тормозом экономического роста), возник как защитная реакция властей на ухудшение отношений с Западом (в т.ч. на действующие санкции и возможность их ужесточения и прочие внешние риски). На наш взгляд, этот подход разделяется президентом, а потому характер политики вряд ли сильно поменяется с приходом нового правительства.

Хотя его состав еще не известен, нам кажется, что спрос на кардинальные изменения (например, в духе предложений А. Кудрина – снижение доли оборонных и социальных расходов, расширение полномочий регионов, полноценная реформа накопительной пенсии, смягчение бюджетного правила, масштабная приватизация госкомпаний, в первую очередь, нефтяных и т.п.) или отсутствует, или не реализуем из-за конфликта интересов с другими политическими силами. В этой связи, скорее всего, дальнейшая судьба экономической политики – это частные улучшения в рамках уже действующей стратегии.

При этом эффективность реализации экономической политики, на наш взгляд, в текущих условиях важна как никогда. Если раньше "недоработки" сглаживались высокими ценами на нефть, отсутствием жесткого бюджетного правила и санкций, то сейчас ситуация кардинально отличается, что повышает значимость экономических решений. Это потребует от нового правительства серьезной мобилизации сил, т.к. "в наследство" ему достается слабый экономический рост, значительное отставание в реализации нацпроектов и, соответственно, целей, поставленных президентом в Майском указе 2018 г.