На вчерашних аукционах совокупный объем поданных заявок составил 87 млрд руб., что отражает, прежде всего, отложенный спрос, а не повышенный интерес к рынку ОФЗ. Минфину удалось реализовать 19-летние ОФЗ 26230 в объеме 42,8 млрд руб. (из спроса 54,9 млрд руб.) лишь благодаря предоставленной премии по доходности в размере 3 б.п. (отсечка прошла на уровне YTM 6,42%), которая выглядит высокой для ликвидного выпуска такой длинной дюрации. Дисконт к ценам вторичного рынка, сложившимся до аукциона, составил 30 б.п. Заметно более слабым оказался итог размещения 8-летних ОФЗ 26232: удалось продать бумаги лишь на 16,6 млрд руб. при спросе 31,74 млрд руб., что связано с отсутствием заметной премии по доходности (отсечка YTM 6,15%). По нашему мнению, ее предоставление по длинным ОФЗ 26230 может свидетельствовать о том, что ведомство считает сложившиеся доходности бумаг слишком низкими.

Предложение бумаг от Минфина в 2020 г. может оказаться больше, чем готов принять рынок. Согласно плану, в 1 кв. должно быть размещено 600 млрд руб. (350 млрд руб. за вычетом погашения 29011 в конце января), что соответствует размещению бумаг на 54,5 млрд руб. на каждом аукционе. В целом в 2020 г. планируется реализовать ОФЗ на 2 трлн руб., или на ~1,4 трлн руб. в чистом виде. Такой объем выглядит амбициозным. Для сравнения, в 2019 г. было продано ОФЗ на 2,3 трлн руб., или 1,6 трлн руб. в чистом виде. Однако большая часть размещений состоялась в 1П 2019 г.: было продано ОФЗ на 1,4 трлн руб. (из них 894 млрд руб. во 2 кв.), или ~1 трлн руб. в чистом виде. Тогда наблюдался аномально высокий спрос со стороны нерезидентов, которого уже не было во 2П (когда размещено было лишь 680 млрд руб., или 31 млрд руб. на каждом аукционном дне). Кроме того, сейчас и потенциала для снижения рублевых доходностей уже почти не осталось (в сравнении с 1П 2019 г.), даже если предположить, что ФРС опустит долларовые ставки до нуля. В этой связи большое предложение от Минфина, который может предоставлять премии (для выполнения плана, чтобы покрыть расходы на валютные интервенции в рамках реализации бюджетного правила), является фактором, препятствующим дальнейшему снижению доходностей.