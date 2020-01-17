Российский рынок акций продолжает ралли: вчера Индекс Мосбиржи вырос почти на 0,8%. Из «голубых фишек» лучшим был «Норильский Никель», подорожавший на 2,5%.Сегодня бумаги вновь откроются плюсом и попробуют закрепиться над отметкой 21 000 руб.

В целом ожидаем, что на открытии российский рынок отыграет хороший вечерний рост американских площадок и откроется прибавкой в районе 0,3%.

Однако сегодня с утра американские фьючерсы не подают признаков жизни, торгуясь в районе вчерашнего закрытия. Это наводит на мысль, что силы покупателей временно иссякли, и если трейдеры не получат порцию какой-либо позитивной информации, то во второй половине дня не исключена небольшая фиксация прибыли, которая затронет и отечественные акции.

Техническим сопротивлением для Индекса Мосбиржи сейчас выступает район 3170-3180 пунктов. Не исключено, что он будет достигнут сегодня, но для его пробития перегретому рынку нужны новые драйверы, которых пока на новостном горизонте не видно.

В целом же спрос интереса инвесторов постепенно уходит в сильно отставший «второй эшелон» и идеи для среднесрочных позиций лучше искать там. Возможно, хорошей тактикой будет составление максимально широкого и диверсифицированного портфеля из бумаг, обещающих высокие дивиденды.

Помогает росту рынка, прежде всего акций экспортеров, начавшийся откат рубля. Вчера «россиянин» подешевел к доллару примерно на треть процента. Это во многом вызвано увеличением на 70% ежедневного объема покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей в декабре нефти и малого числа рабочих дней в январе.

Не исключено, что снижение рубля вызвано и опасениями, что монетарные власти примут меры по ослаблению национальной валюты для получения дополнительных доходов бюджета, необходимых для реализации объявленных в Послании Федеральному Собранию социальных инициатив президента Путина.

Впрочем, скоро рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Пока первой целью роста пары доллар-рубль выступает отметка 62. Если в мировой экономике не произойдет потрясений, то мы не ждем пару доллар-рубль выше 62,7.

Попытки продавить нефть ниже 64 долларов за баррель пока ни к чему не приводят. Во многом нефть не пускает вниз общий инвестиционный оптимизм и отсутствие превышения предложения над спросом в первом квартале. По-прежнему диапазон торгов 64-65 доллара за баррель выглядит наиболее актуальным.