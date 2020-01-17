По итогам торгов четверга американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,84%, закрывшись на отметке 3316,81 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,92%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 1,80%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до —0,22%, продемонстрировав самый низкий показатель более чем за неделю.

В четверг все три заокеанских индекса обновили исторические максимумы на фоне роста технологического и финансового сектора, рыночная капитализация компании Alphabet впервые достигла одного триллиона долларов. Мажорные настроения были подогреты данными по розничным продажам, которые в декабре выросли на 0,3%, продемонстрировав, что экономика США сохранила умеренные темпы роста в конце 2019 года. Подписание первой фазы торговой сделки на данном этапе поставило на паузу торговую конфронтацию между Вашингтоном и Пекином и теперь внимание инвесторов всецело переключилось на набирающий силу сезон отчетов американских компаний. Согласно данным Refinitiv IBES, прибыль компаний входящих в состав индекса S&P 500 в четвертом квартале упадет на 0,4%, но по итогам 2020 года вырастет на 9,6%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,64%, закрывшись на отметке $64,68. После подписания первой части торгового соглашения американо-китайской сделки цены на "черное золото" демонстрируют умеренный рост. Однако игроки не спешат поднимать цену фьючерсного контракта Brent, где основной преградой для "быков" по-прежнему служит служит уровень $65. Сегодня рынок будет ждать отчет от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, цифры которого вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление цены нефти в первой половине торгов в понедельник.

В четверг индекс МосБиржи вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 3157,23 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3100 пунктов, сопротивление находится на уровне 3185 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 161000 и 157000 пунктов, основное сопротивление — 163700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,66 руб./$, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,40 и 61,20, сопротивления расположены на уровнях 61,80 и 62.



