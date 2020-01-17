Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 3160 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3170, 3180 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество значимых статистических показателей. Среди них стоит обратить внимание на декабрьские данные по выданным разрешениям на строительство и закладкам новых домов в США (16.30 МСК). Несколько позднее будет опубликована предварительная оценка январского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18.00 МСК).

Не будем забывать, что в ближайший понедельник рынок акций в США будет закрыт в связи с национальным праздником. Поэтому не стоит исключать вероятности фиксации прибыли в акциях за океаном перед длительным перерывом в торгах. Это способно оказать заметное влияние на российские фондовые индексы.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.79%) и РТС (+0.65%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их вчерашний прирост сформировался в течение первого часа торгов под влиянием утреннего улучшения состояния внешнего фона. Остаток торгового дня они провели в состоянии консолидации в рамках очень узких диапазонов. Участники локальных торгов «переваривали» новости по поводу отставки правительства РФ и подписания соглашения по поводу первой фазы урегулирования торгового конфликта между США и КНР.

Между тем, ключевые фондовые индексы в США вчера в очередной раз обновили свои максимальные значения. Этому способствовал выход ряда благоприятных статистических данных. В частности, количество первоначальных заявок на пособия по безработице сократилось до минимума с конца ноября, а декабрьские розничные продажи возросли на 0.3% в сравнении с предыдущим месяцем.

Что же касается цен на «черное золото», то они продолжают удерживаться на комфортном уровне. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера двигались в диапазоне $64-$65 за баррель.

В результате вчерашнего повышения рублевый индекс МосБиржи вновь сумел приблизиться к недавнему историческому максимуму, расположенному на отметке 3166 п. Таким образом, в нем сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина. Вместе с тем, локальный рынок акций уже давно накопил потенциал для более или менее масштабного коррекционного спада. Он может начаться по мере ситуативного ухудшения настроений на внешних рынках.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 7.3 п. или около 0.45% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения в первом эшелоне вновь выступили акции «Магнит» (MGNТ RM, +5.38%). Они продолжили отыгрывать недавнюю публикацию результатов предновогодних продаж эмитента. С 17 по 31 декабря выручка торговой сети выросла на 8.5% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Вчера указанные бумаги сумели превысить значимые сопротивления, располагавшиеся в районе 3450, 3500 руб. Теперь в качестве новой технической цели для них выступает ценовой уровень 3700 руб.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.47%) продолжают обновлять свой исторический максимум. Стоит отметить, что вчера они демонстрировали почти безоткатное внутридневное повышение. Вместе с тем, на текущих уровнях эти бумаги уже выглядят дорогими. Для открытия среднесрочных позиций в них имеет смысл подождать более низкой цены.

Акции ВТБ (VTBR RM, +2.18%) сумели отыграть большую часть своей весомой двухдневной просадки. По-видимому, в ближайшие дни мы будем наблюдать в них новые попытки пробоя близкого значимого сопротивления, расположенного в районе 0.048 руб. В качестве среднесрочного фактора риска для этих бумаг выступают начавшиеся разговоры по поводу возможной докапитализации банка через механизм дополнительной эмиссии. Не стоит также забывать про недавние инициативы по поводу понижения уровня долговой нагрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди прочих мер поддержки предполагается частичное списание их долгов.

Стоит также отметить резкий внутридневной прирост акций Yandex clA (YNDX RM, +1.11%). Они обновили свой исторический максимум и в моменте подорожали на 6.6%. Поводом для этого стало сообщение о том, что новоиспеченный председатель правительства РФ Михаил Мишустин похвалил эмитента и пообещал ему поддержку.

Акции Русгидро (HYDR RM, —3.80%) продолжили коррекционный спад после состоявшегося во вторник взлета стоимости почти на 13%. Стимулом для этого послужили появившиеся в СМИ слухи о возможной будущей реорганизации группы «РусГидро». Однако вчера вышло общение о том, что компания-эмитент называет эту информацию недостоверной.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —1.56%), МосБиржа (MOEX RM, —1.19%), Аэрофлот (AFLT RM, —0.76%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, —1.31%), Мостотрест (MSTT RM, —1.43%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent потеряли в цене 0.1%. Фьючерсы на золото подорожали на 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 подрос на 0.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с несущественным отклонением.