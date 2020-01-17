Котировки рублевых госбумаг продолжили консолидацию – после роста кривой на 3-4 б.п. накануне, в четверг доходности вернулись на прежние уровни. Так, доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 5,85%, 10-летних – на 2 б.п. – до 6,20% годовых. Отметим, что анонсированная активная социальная поддержка в среднесрочной перспективе создает проинфляционные риски, на что может обратить внимание ЦБ РФ на ближайшем заседании 7 февраля. Это, безусловно, ограничивает дальнейший потенциал снижения кривой ОФЗ, доходности которых уже отражают снижение ключевой ставки до 5,5%-5,75% годовых.

В этом ключе, ожидаем продолжения консолидации рынка вблизи текущих уровней; не рекомендуем пока увеличивать позицию в классических ОФЗ.

Доходность 10-летних долларовых евробондов РФ также изменяется слабо, снизившись вчера на 1 б.п. – до 2,97% годовых. Препятствием для дальнейшего снижения доходностей по-прежнему выступает узкая кредитная премия (117 б.п.), что ограничивает потенциал дальнейшего роста котировок.