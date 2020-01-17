MSCI подведет итоги полугодовой ребалансировки всех своих глобальных индексов 12 мая, после закрытия торгов. Они вступят силу 1 июня. В мае ожидаются существенные изменения, которые повлияют на отдельные котировки компаний и индекс MSCI Russia в целом.

В мае мы ожидаем включения трех компаний: TCS Group (TCSG RX), Ростелеком (RTKM RX) и Русал (RUAL RX), их общий вес составит 2,1%, приток — более $110 млн пассивных и $160 млн — активных средств. Это очень существенно для таких компаний — суммарный объем торгового оборота их бумаг составляет порядка $10 млн. Как следствие, мы ожидаем увеличения доли России в индексе MSCI EM до 4% и дополнительного притока средств от нерезидентов. Согласно оптимистическому сценарию ITI Capital, количество компаний в индексе увеличится с 23 до 26, если не исключат Транснефть.

Во время майской разбалансировки мы оцениваем в 99% вероятность включения акций TCS Group с весом 0,9%, приток от пассивных фондов – в размере $40 млн и более, вероятность включения Русала — ниже, порядка 55%, т.к. капитализация с поправкой на долю в свободном обращении превзошла минимальный порог всего на 1,5-2%, ликвидность сохраняется высокой и соответствует коэффициенту AVTR от MSCI. В случае включения вес может составить 0,7%, приток пассивных денег — от $30 млн.

Вероятность включения Ростелекома ниже чем у Русала — порядка 45%, т.к. капитализация с поправкой на долю в свободном обращении остается чуть ниже порогового уровня на 7%, вес может составить 0,7%, потенциальный приток пассивных средств – более $30 млн.

В случае притока активных средств – приток будет в 1,5 раза больше, точно сказать невозможно, т.к. данные по фондам ограниченные.

Наша оценка расчетов MSCI как ключевой фактор ребалансировки

Дата расчета, в ходе которого определяется, соответствует ли компания индексу по ключевым минимальным требованиям, в том числе капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) и ликвидности, назначается на любой торговый день с 20 по 30 апреля.

По нашим оценкам, для включения в MSCI Russia во время полугодового пересмотра минимальный пороговый уровень капитализации компании составляет $3,2 млрд, капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) – $1,6 млрд.

MSCI возможно несколько увеличит минимальный коэффициент порогового уровня по капитализации

Учитывая рост рынка в 2019 г. и с начала 2020 г. не исключено, что минимальный коэффициент будет чуть выше — в районе $3,3 млрд для рыночной капитализации и $1,65 млрд — с поправкой на долю в свободном обращении (free-float).

В таком случае вероятность включения Русала и Ростелекома будет ниже, но критерии ликвидности не поменяются. Пороговой уровень за последние три года, с ноября 2016 г. по ноябрь 2019 г., значительно не менялся, увеличившись всего на $300 млн вопреки росту рынка более чем на 60%. Следовательно, с ноября 2019 г. рынок MSCI Russia вырос более чем на 20%, и пороговый уровень по общей рыночной капитализации может увеличится более чем на $100 млн.

Для исключения минимальный пороговый уровень капитализации составит $2,14 млрд и $1,07 млрд соответственно или с поправкой в случае роста порогового уровня.

Что покупать в преддверии ребалансировки в мае?

1. TCS Group (TCS RX) по текущий цене, мы оцениваем потенциал роста на момент включения в 20%

2. Русал (RUSAL RX) по текущий цене, мы оцениваем потенциал роста на момент включения в 10%

3. Ростелеком (RTKM RX) по текущий цене, мы оцениваем потенциал роста на момент включения в 15%

Когда покупать?

• До объявления результатов. Объявление состоится 12 мая 2020 г., дата оценки — между 20-30 апрелем 2020 г.

• Помимо этого, сохраняется вероятность исключения Транснефти, из-за того что компания торгуется выше минимального уровня по капитализации в свободном обращении всего на 26%. Но как и в октябре до расчетного периода в апреле возможен рост бумаги на 10% и выше в зависимости от того, насколько низко она будет торговаться до расчетного периода.