16 января 2020 года инвестиционный банк Morgan Stanley (MS) опубликовал отчетность за 2019 год. Разводненная прибыль на одну акцию значительно превысила консенсус-прогноз аналитиков и составила $5,19, повысившись на 10% год к году. При этом, как и у других системно значимых банков, рост показателя был связан с выкупом акций, объем которого за 2019 год достиг рекордных значений ввиду снижения ставок ФРС.

Чистая прибыль Morgan Stanley выросла на 3%, благодаря снижению эффективной ставки по налогу на прибыль с 20,9% до 18,3%, которая уменьшила расходы на налоговые выплаты примерно на $200 млн, а также из-за повышения чистой выручки на скромные 3%. Снижение эффективной налоговой ставки не может длиться вечно, поэтому в ближайшие годы расходы по налогу повысятся.

Рост выручки также вызывает вопросы. В крупнейшем сегменте Institutional Securities, который занимается трейдингом и инвестиционным банкингом, наблюдается снижение чистой выручки на 1%. На динамику показателя существенно повлияло уменьшение доходов от консультационных услуг из-за снижения экономической активности.

Снижение компенсируется тем, что сегментом Investment Management (рост на 27% год к году) было получено вознаграждение от частного фонда, который, вероятно, владел акциями Alibaba (BABA), прошедшими листинг на Гонконгской бирже в четвертом квартале 2019 года. Рост доходов от инвестирования, судя по отчету Morgan Stanley, увеличился на 378%. По-нашему, мнению стабильным столь высокий рост показателя быть не может. Без учета разовых факторов выручка банка прибавила примерно 1%.

По нашему мнению, акции Morgan Stanley к концу 2020 года снизятся до $50, так как рост его выручки неустойчив, а налог на прибыль придется платить в любом случае.