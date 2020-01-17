Вчера ЦБ выпустил обзор «Ликвидность банковского сектора». В нем, помимо прочего, регулятор указал на то, что приток ликвидности в конце года оказался сильно ниже его ожиданий (структурный профицит прогнозировался на уровне 3,6-3,9 трлн руб., тогда как фактически он составил лишь 2,8 трлн руб.). Столь существенное расхождение объясняется неожиданным для ЦБ сокращением задолженности банков перед Казначейством: регулятор ранее ожидал, что оно продолжит размещать средства и в декабре, но этого не произошло, и ранее размещенные депозиты погасились, сформировав крупнейший за всю историю отток средств из депозитов и РЕПО (см. график).

Отметим, что в целом для Казначейства нормальна практика снижения объема размещаемых средств в конце года (т.к. это временно свободные средства бюджета, которых к концу года становится меньше, по мере исполнения расходов). Однако столь существенное падение (на 1,5 трлн руб.) выглядит необычно. На наш взгляд, это можно отчасти объяснить затягиванием исполнения расходов по нацпроектам. Как мы отмечали ранее, расходы в 2019 г. осуществлялись с существенным запаздыванием, а в последние дни года (судя по информации Счетной палаты), наоборот, исполнялись в ускоренном режиме. Видимо, Казначейство в таких условиях решило «перестраховаться» для того, чтобы предотвратить ситуацию, в которой возник бы кассовый разрыв (нехватка средств в моменте для исполнения существенных сумм по расходам).

Интересно также, что и для ЦБ это стало неожиданностью: дело в том, что регулятор прогнозирует движение средств по бюджетному каналу во взаимодействии с Минфином и ФК. Поэтому, на наш взгляд, такие ошибки в прогнозах лишь подтверждают идею того, что ситуация с исполнением расходов была «авральной».