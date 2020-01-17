По нашему мнению, наблюдаемое в начале 2020 г. укрепление курса рубля произошло под влиянием временных тенденций. Мы выделяем четыре ключевых фактора: крупные налоговые платежи экспортеров в условиях высоких цен на нефть, расширение профицита текущего счета, дивидендные выплаты, а также приток капитала со стороны нерезидентов в ОФЗ.

Согласно нашим расчетам, баланс валютной ликвидности останется в январе положительным, однако дивидендные выплаты усилят волатильность национальной валюты ближе к концу месяца. В то же время значительное увеличение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила, охлаждение интереса нерезидентов к рынку ОФЗ и постепенное снижение профицита текущего счета ограничивает дальнейшее укрепление рубля.

По мере снижения профицита валютной ликвидности, курс рубля может преодолеть отметку 62 руб. за долл. в конце 1К20.