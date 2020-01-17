Курс рубля на завершающейся неделе преимущественно снижался в рамках коррекции от уровней, близких к максимумам за последние примерно два года, установленных в начале января.

Основным поводом для понижательной коррекции рубля стало наращивание российским Центробанком покупок валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила почти в два раза. Кроме того, рынок нефти оставался под давлением, цепляясь за полукруглый уровень 65 долларов за баррель. Бодрая отставка правительства РФ Дмитрия Медведева и назначение Михаила Мишустина премьер-министром практически не сказались на курсовой динамике рубля, вызвав, тем не менее, кратковременный скачок волатильности.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 50 копеек до 61,55 рубля, евро — на 35 копеек до 68,25 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась выше 3,95 тысячи против 4 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ НЕ ЗАМЕТИЛ ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Рубль сразу начал торговую неделю снижением против основных резервных валют. Тон такой тенденции задали оценки Минфина РФ относительно объема покупок валюты в январе-феврале в рамках бюджетного правила.

В период с 15 января по 6 февраля 2020 года они составят 309,9 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день. В период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года объем таких покупок должен был составить 195,5 миллиарда рублей — по 9,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок вырастет почти в два раза. При этом операции увеличиваются ежедневно на 2,8 миллиарда рублей из-за отложенных покупок валюты.

Вторая волна снижения рубля была обусловлена уходом нефтяных котировок в направлении отметки 64 доллара за баррель сорта Brent после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США ограничатся введением экономических санкций в ответ на ракетный удар Ирана по американским целям в Ираке.

При этом нервозность на рынке поддерживали заявления американского министра финансов Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины на китайские товары до подписания второй части договора. Снятие тарифов с Китая не состоится в рамках сделки первой фазы и не произойдет в ближайшие 10 месяцев, то есть фактически до президентских выборов в США и подписания второй фазы торгового соглашения.

Сообщения о неожиданной отставке правительства РФ в среду днем привели к скачку доллара примерно на 40 копеек, евро — на 46 копеек. Однако курсы быстро вернулись к прежним значениям, поскольку игроки продолжили следить за внешними факторами – нефтяными котировками и ожидать новостей по торговой сделке США и КНР.

Долгожданное (после 13 раундов встреч) подписание США и КНР первого пакета документов в рамках торгового соглашения принесло на рынки временную передышку, несколько возродив спрос на риск. Однако он оказался краткосрочным. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в умеренном росте, отыгрывая повышение аппетита к риску на мировых торговых площадках. Позитивные макроэкономические данные по промпроизводству Китая пришлись кстати после заключения первой фазы торгового договора.

Начало в 2020 году размещений ОФЗ Минфином в рамках аукционов стало успешным. Ведомство на прошлой неделе разместило госбумаг на 59,4 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 86,7 миллиарда рублей. При этом ЦБ ожидает сохранения интереса нерезидентов к ОФЗ, и в настоящее время рисков для финстабильности страны этот фактор не несет. Доля вложений нерезидентов в эти госбумаги невысока — по состоянию на 9 января 2020 года составила 31,5%.

Таким образом, рубль сохраняет устойчивые позиции, особенно в преддверии пика январского налогового периода на следующей неделе. Общий объем платежей оценивается в 1,7 триллиона рублей. Впрочем, рубль находится вблизи от примерно двухлетних максимумов, и дальше расти без коррекции будет трудно.