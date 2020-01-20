С каждым днем российский рынок акций поднимается все выше и выше. Предыдущая торговая неделя завершалась на новых рекордных отметках. При этом темпы роста вновь ускорились, а объемы торгов оставались высокими. Рост наблюдался как в голубых фишках, так и в менее ликвидных акциях компаний средней и малой капитализации. То есть подъем идет широким фронтом, а не за счет каких-то отдельных тяжеловесных бумаг, как это было в сентябре–октябре прошлого года.

За 10 первых торговых сессий года индекс МосБиржи показал рост в 9 случаях. При этом разовое падение 14 января было достаточно быстро выкуплено. Сейчас котировки вплотную подошли к отметке 3200 п. С одной стороны, отмечается достаточно высокая техническая перекупленность, мешающая продолжению тенденции. Но с другой, каких-то внешних триггеров снижения не появляется, как не находится и внутренних медвежьих драйверов.

Ко всему этому добавляется устойчивый рост развивающихся фондовых площадок в мире, а также активный приток инвесторов на российский рынок. На последнее указывают цифры от EPFR, а также статистика Московской биржи об активном открытии новых брокерских счетов.

В результате комплекс всех обстоятельств приводит к благоприятной ситуации для формирования локальных пузырей и рыночной перегретости. Уже полтора месяца в индексе МосБиржи не было дневного падения более чем на 0,7%, что свидетельствует о крайне высоком спросе инвесторов. Любые откаты до сих пор очень быстро выкупались.

Тем не менее по мере продолжения роста риски формирования технической коррекции все-таки возрастают. Не исключено, что уже на предстоящей неделе мы увидим попытки временно развернуть восходящую волну. Причем для отката даже может не потребоваться какой-то существенный негатив. Коррекция в текущей ситуации может сформироваться лишь по причине простой перекупленности, без фундаментальных оснований.

Если пробежаться по всем более-менее ликвидным акциям на российском рынке, то уже сложно найти бумаги, которые бы в последние недели не выстрелили наверх или хотя бы не показали устойчивую волну роста. Например, в прошлую пятницу ускорение наблюдалось в Русале (+10,2%), Детском мире (+7,4%), ФСК ЕЭС (+6,4%), ММК (+4,4%). Среди отставших можно обозначить X5 Retail Group, Фосагро, Акрон, Газпром, Новатэк.

На долговом рынке ралли приостановилось. Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций уже не обновляют максимумы вслед за рынком акций. На наш взгляд, текущий уровень доходностей по гособлигациям не предполагает существенного потенциала для их переоценки. А вот в надежных корпоративных долговых бумагах со средней и длинной дюрацией некоторое пространство для роста все еще есть.

На рынке акций США тем временем продолжается поступательное движение наверх. Предыдущая неделя завершалась на новых исторических максимумах по индексу S&P 500, который поднялся до 3330 п. За океаном инвесторы пока также просто не находят причин для распродаж. Общий фон остается умеренно позитивным, а каких-то масштабных рисков на повестке дня пока не наблюдается.

Напоминаем, что сегодня в США федеральный праздник, государственный выходной день, посвященный Мартину Лютеру Кингу. Будут закрыты NYSE, NASDAQ. На СМЕ торги фьючерсами на нефть и индексы проводятся до 21:00 МСК.

Важным драйвером, который сегодня с утра может поддержать российский рынок, является рост цен на нефть. Фьючерсы Brent растут на 1,2% и успели вернуться к уровню $65,6. Подъем спровоцирован новостями об остановке экспорта нефти из Ливии, что может затронуть поставки примерно 800 тыс. б/с. Это 0,8% от общемировой добычи.

Таким образом, сейчас продолжается восстановление нефтяных котировок, что благоприятно для акций российских нефтяников. Как и весь рынок в целом, многие бумаги сектора выглядят перегретыми. Тем не менее на горизонте года сохраняем умеренно положительные ожидания по акциям Роснефти, Лукойла.

На этой неделе начинается цикл операционных отчетов российских компаний по итогам IV квартала 2019 г. В понедельник производственные данные планирует опубликовать НЛМК, во вторник — ММК, в среду статистику по продажам представит X5 Retail Group, в четверг — АЛРОСА, Полиметалл и ТМК, в пятницу — Детский мир, Лента и Распадская.

Среди наиболее заметных событий недели отметим, что в четверг состоится заседание ЕЦБ. Каких-то сюрпризов от этого события не ожидаем. Во вторник в Сенате США планируется голосование по вопросам импичмента. Здесь также на негативные последствия для рынков не рассчитываем, так как в Сенате большинство у республиканцев. С 21 по 24 январе пройдет Всемирный экономический форум в Давосе. На этой неделе может быть объявлен состав нового Правительства РФ.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается положительный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 1,30%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы, в пределах +0,25%.