Вложения в сектор черной металлургии РФ оказались в числе аутсайдеров по доходности за год
В пятницу рынок продолжил подъем. Индекс Мосбиржи обновил максимум вблизи 3200 пунктов, а индекс РТС достиг максимума с 2012 года. Лидерами роста без новостей стали бумаги RusAl (+10,20%). Отрицательную динамику продемонстрировали акции энергокомпании Юнипро (-1,45%). Пара USD/RUB закрылась вблизи отметки 61,50.
НЛМК (+1,78%) опубликует результаты производства за 2019 год. Отчетность по МСФО будет опубликована в первой половине февраля. По итогам 9 месяцев производство НЛМК сократилось на 9%, до 11,9 млн тонн, причем в 3-м квартале производство снизилось по сравнению со 2-м кварталом. Одной из причин стало сокращение производственных мощностей вследствие ремонтных работ. Продажи увеличились на фоне оживления спроса. Мы полагаем, что по итогам года не удалось наверстать отставание. Негативная тенденция наблюдается у всех гигантов черной металлургии, которые отчитываются в эти дни. Северсталь (+1,43%) уже сообщила о снижении годового производства на 4% в пятницу, ММК (+4,41%) отчитается завтра. Для металлургов год оказался не слишком удачным из-за стагнации цен на прокат и снижения объемов. Вложения в сектор черной металлургии оказались в числе аутсайдеров по доходности за год. Однако, компаниям удалось сохранить высокую рентабельность производства и уровень дивидендов. Ожидаем, что объем производства НЛМК за год составил 16 млн тонн. Котировки уже достигли максимума с сентября, но мы ожидаем дальнейшего роста, цель – 170 руб. на горизонте 6 месяцев.
Торговая идея: Лукойл (+1,44%). Спекулятивная короткая продажа, ТР 6300 руб. За 6 месяцев котировки прибавили 35% на фоне более слабого фундаментала. Сокращения добычи ОПЕК и ситуация в Ираке не позволяют быстро нарастить добычу, а цена на нефть застыла вблизи $65 за баррель.
Ожидаем боковую динамику. Торговая активность будет низкой из-за выходного дня в США. В фокусе результаты НЛМК. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3180-3200 п., по паре USD/RUB: 61-61,50.
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