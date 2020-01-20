Немного итогов недели. Индекс МосБиржи вырос с 3123,66 п. до 3196,88 п., а РТС с 1614,69 п. до 1637,75 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1112 до $1,1092. Пара USD-RUB поднялась с 61,06 до 61,56, а EUR-RUB с 67,90 до 68,26. Нефть Brent подешевела с $64,98 до $64,85 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3265,35 п. до 3329,62 п.

Китай отчитался о росте экономики в 2019 году на 6,1%, хотя этому явно мешала торговая война с США. Американский Сенат одобрил обновлённое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. В Вашингтоне также состоялось подписание торгового соглашения США и КНР. В России новый премьер-министр, который займётся повышением эффективности государственных расходов, включая цифровизацию экономики. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупреждает, что неравенство доходов стран и социальных групп может привести мир к новой Великой депрессии. Так это или иначе, мы будем наблюдать через статистику.

В США понедельник будет выходным по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. В Китае Народный Банк примет решение по базовой ставке. Япония может сообщить о падении производства за ноябрь на 0,9% после провала на 4,5% за октябрь. В Европе начнётся ежегодный экономический форум в Давосе. Вечером председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. В России операционные результаты предоставят «НЛМК», «ММК». «Аэрофлот» проведёт встречу с инвесторами.

В Японии во вторник появится доклад Банка Японии о перспективах экономики. Кроме того, будет принято решение по ставке, хотя каких-либо изменений не ожидается. Великобритания в этот день сообщит о состоянии рынка труда. Безработица в ноябре ожидается на уровне 3,8%, как и в октябре. В Германии выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW.

Днём в среду Великобритания поделится статистикой по розничным продажам за декабрь. Ожидается годовой рост на уровне 2,6%. Далее стоит обратить внимание на данные по инфляции в Канаде. Ожидается её замедление, а значит, канадский доллар может оказаться под давлением. ЦБ Канады также примет решение по ставке, но ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%. В США выйдет статистика по ценам на жильё. Далее продажи на вторичном рынке жилья в США. В России появятся операционные результаты X5 Retail Group за IV квартал.

Ночью в четверг API сообщит свои данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Японский импорт мог сократиться в декабре на 3,4%, а экспорт на 4,2% Безработица в Австралии могла сохраниться на уровне 5,2% в декабре. ЕЦБ проведёт в этот день заседание по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Далее американская статистика по первичным заявлениям на пособие по безработице за прошлую неделю. Вечером выйдет индекс опережающих экономических индикаторов США, который мог повыситься за декабрь на 0,1%. И, наконец, выйдет отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России появится статистика промышленного производства за декабрь. Возможно, что оно выросло на 1,4%. «АЛРОСА», «ТМК», Polymetal сообщат операционные результаты за IV квартал.

Китай в пятницу отдыхает. Новая Зеландия может сообщить об ускорении потребительской инфляции в IV квартале до 1,8% с 1,5% в предыдущем квартале. Япония сообщит статистику по инфляции. Далее также ждём публикацию предварительных индексов деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысился в январе до 51,2 п. с 50,9 п. в декабре. В Германии опубликуют индекс делового климата. Днём также ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США сводный индекс деловой активности мог снизиться в январе до 52,5 п. с 52,7 п. в декабре. Закроет день статистика от Baker Hughes по активным буровым. За прошлую неделю число активных нефтяных вышек увеличилось на 14 штук до 673 единиц. В России выйдет статистика по ценам производителей, которые могли снизиться за декабрь. «Детский Мир» сообщит операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год.

Новая неделя в Азии началась ростом индексов. Существовали опасения, что Народный Банк Китая может использовать жёсткую риторику, или вовсе повысить ставку на фоне разогрева инфляции. Однако регулятор не стал менять правила и оставил все параметры денежной политики прежними. На фоне выявления пневмонии нового типа акции фармацевтических компаний оказались среди лидеров торгов, а вот страховые компании пользуются наименьшим спросом. В Японии вышла статистика по промышленному производству. За ноябрь оно сократилось на 1,0% при ожиданиях падения на 0,9%. Впрочем, падение за октябрь составило 4,5%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 24094,97 п. (+0,22%), Hang Seng — 28885,98 п. (-0,59%), Shanghai Composite — 3091,84 п. (+0,53%).

В конце прошлой неделе Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло на 14 единиц до 673 штук. Это была первая неделя роста после трёх подряд недель сокращения активности. Однако новую торговую пятидневку рынок встречает в более оптимистичном настрое. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о прекращении поставок с двух крупных месторождений на юго-западе страны из-за военной блокады Ливийской национальной армии под руководством маршала Хафтара. Прошедшая неделя оказалась вполне позитивной для золота, хотя на рынках преобладали аппетиты к риску. Однако становится всё более очевидным, что центральные банки вновь придерживаются долгосрочной стратегии на размытие ценности денег. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 874,52 тонн до 898,82 тонн. К 9:00 мск Brent — $65,66 (+1,25%), WTI — $59,22 (+1,09%), Золото — $1561,9 (+0,10%), Медь — $6296,42 (+0,37%), Никель — $13975 (+0,47%).

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 97,62 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам составляла 1,82%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,111 (+0,07%), GBP-USD — $1,299 (-0,09%), USD-JPY – 110,19 (+0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, а нефть дорожает. Это означает, что у российского рынка также есть основания для продолжения роста и обновления рекордов. Текущая неделя для рубля может оказаться более удачной за счёт дорожающей нефти, налогового периода и очередных размещений ОФЗ.