"Мечел" решил продать Эльгу, не найдя средств на выкуп доли Газпромбанка: позитивно
Мечел решил выйти из проекта по разработке Эльгинского месторождения, не найдя средств на выкуп доли Газпромбанка, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к компании и ее кредиторам. По информации издания, Мечел решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском проекте, а также готов продать принадлежащие ему 51%.
НАШЕ МНЕНИЕ: По итогам 9 мес. 2019 года на Эльге было добыто 3,2 млн т угля, что составляет 24% от общего объема добычи угля компании. Этот проект считался одним из основных у компании, в тоже время высокая долговая нагрузка Мечела — это частично следствие его реализации. Чистый долг Мечела на конец 3 кв. 2019 года оценивался в 408 млрд руб., Net debt/EBITDA – 6,9. Исходя из цены оферты Газпромбанка пакет Мечела в Эльге оценивается в 47 млрд руб., т.е. его продажа позволит компании снизить чистый долг до 6,1х.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200120/830813608.html