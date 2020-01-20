Мечел решил выйти из проекта по разработке Эльгинского месторождения, не найдя средств на выкуп доли Газпромбанка, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к компании и ее кредиторам. По информации издания, Мечел решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском проекте, а также готов продать принадлежащие ему 51%.

НАШЕ МНЕНИЕ: По итогам 9 мес. 2019 года на Эльге было добыто 3,2 млн т угля, что составляет 24% от общего объема добычи угля компании. Этот проект считался одним из основных у компании, в тоже время высокая долговая нагрузка Мечела — это частично следствие его реализации. Чистый долг Мечела на конец 3 кв. 2019 года оценивался в 408 млрд руб., Net debt/EBITDA – 6,9. Исходя из цены оферты Газпромбанка пакет Мечела в Эльге оценивается в 47 млрд руб., т.е. его продажа позволит компании снизить чистый долг до 6,1х.



