Экономисты Societe Generale в пятницу скорректировали ожидания по монетарной политике от крупнейших мировых финансовых регуляторов.

Наши коллеги остаются верны идее, что экономика США столкнется с признаками рецессии в 2020 году, что приведет к урезанию ставки Fed Funds сразу на 100 бп (4 шага по 25 бп). Правда, локальное снижение геополитических рисков в мире и недостаточно быстрое ухудшение экономической статистики (а порой, и улучшение) поспособствуют более продолжительной паузе в действиях центральных банков, чем ожидалось прежде. В частности, первое снижение ставки Fed Funds в США теперь ожидается в июне (прежний прогноз – в марте).

Напомним, что ожидания экономистов Societe Generale все еще выглядят крайне агрессивно на фоне рынка. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, указывает на сохранение ставки Fed Funds без изменений в 2020-м году. Фьючерсный рынок закладывает лишь одно движение вниз на 25 бп в декабре. Реализация сценария от наших коллег стала бы существенным поводом для покупки активов, в частности, на облигационном рынке. Правда, для его претворения в жизнь необходимо, чтобы слабость показателей корпоративной прибыли была подкреплена более широким профилем экономических статданных.



