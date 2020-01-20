В 2020 году ФРС снизит ставку на 100 б.п.
Экономисты Societe Generale в пятницу скорректировали ожидания по монетарной политике от крупнейших мировых финансовых регуляторов.
Наши коллеги остаются верны идее, что экономика США столкнется с признаками рецессии в 2020 году, что приведет к урезанию ставки Fed Funds сразу на 100 бп (4 шага по 25 бп). Правда, локальное снижение геополитических рисков в мире и недостаточно быстрое ухудшение экономической статистики (а порой, и улучшение) поспособствуют более продолжительной паузе в действиях центральных банков, чем ожидалось прежде. В частности, первое снижение ставки Fed Funds в США теперь ожидается в июне (прежний прогноз – в марте).
Напомним, что ожидания экономистов Societe Generale все еще выглядят крайне агрессивно на фоне рынка. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, указывает на сохранение ставки Fed Funds без изменений в 2020-м году. Фьючерсный рынок закладывает лишь одно движение вниз на 25 бп в декабре. Реализация сценария от наших коллег стала бы существенным поводом для покупки активов, в частности, на облигационном рынке. Правда, для его претворения в жизнь необходимо, чтобы слабость показателей корпоративной прибыли была подкреплена более широким профилем экономических статданных.
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