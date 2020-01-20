Новостной фон способствует поддержанию доходностей ОФЗ вблизи исторических минимумов
Новостной фон в начале недели способствует поддержанию доходностей ОФЗ вблизи исторических минимумов. Назначение нового премьер-министра и объявленный рост социальных расходов, который может оказать давление на инфляцию были нейтрально восприняты инвесторами. По итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,18% годовых (-3 б.п.), 5-летних – до 5,83% (- 8 б.п.). В конце января предстоит погашение ОФЗ 29011 на 250 млрд руб. и ОФЗ 46023 на 29,5 млрд руб.
Мы ожидаем, что реинвестирование данных средств обеспечит успешное проведение аукционов Минфина РФ в ближайшие 2 недели и усилит спрос на ОФЗ на вторичном рынке.
Основной интригой для рынка рублевых облигаций остается потенциал снижения ключевой ставки в этом году. Если ЦБ РФ на заседании 7 февраля снизит ставку до 6% и даст сигнал о возможности дальнейшего смягчения ДКП, то это будет позитивом для рынка. В противном случае кривая доходности ОФЗ может скорректироваться, поскольку текущий уровень котировок закладывает ожидания снижения ставки до 5,50 – 5,75%.
Подписание 1 Фазы торгового соглашения США-Китай поддерживает спрос на риск ЕМ. Ждем сохранения доходности Russia`29 около 2,95%.
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