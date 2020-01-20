Текущие настроения нейтральны после подписания «Фазы 1» сделки США-Китай. Согласно документу, Китай должен будет купить у США товары промышленного сектора на сумму в $77 млрд в первый год (что означает необходимость повышения импорта Китая из США в 2020 г. на ~80% г/г), и $123 млрд — во второй год. Взамен США обязались отменить запланированное в декабре введение новых тарифов, но действующие пошлины сохранили до подписания следующего этапа соглашения (вероятно, после выборов в ноябре).

Российский рынок оказался под влиянием внутренних новостей. Президент В. Путин объявил о дополнительных мерах соцподдержки и предложил конституционную реформу, увеличивающую роль парламента и Госсовета. Правительство Д. Медведева подало в отставку, а новым премьер-министром стал М. Мишустин, который ранее был главой ФНС. Реакция рынков была умеренной и краткосрочной.

Ключевые темы недели. Активность понижена из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга (пн). В США также выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке за декабрь (cp) и индексы PMI в январе (пт), которые могут быть поддержаны торговым позитивом.

В ЕС выйдет индекс экономической уверенности за январь (чт) и PMI (пт), которые могут восстановиться на снижении неопределенности по 'Brexit' (обсуждения в Великобритании будут проходить до 31 января) и сохранения мягкой риторики ЕЦБ, который на заседании (чт), вероятно, также отметит эффект возобновления QE на улучшение состояния экономики ЕС.

Главным международным событием станет Всемирный экономический форум в Давосе (вт-пт), на повестке которого будут вопросы окружающей среды, здравоохранения, внедрения новых технологий, снижения неравенства и укрепления сотрудничества на глобальном уровне.

В России главным событием станет объявление полного состава правительства (вт). Особого внимания будет заслуживать фигура министра финансов, учитывая, что последние политические события указывают на высокую вероятность смягчения бюджетной политики в ближайшей перспективе. Новое правительство может ускорить исполнение накопленных обязательств (сейчас недоисполненные расходы достигают 1% ВВП) и реализовать новые меры социальной политики на 0,3-0,5% ВВП. Это может стать сигналом для долгового рынка: дополнительное стимулирование может носить проинфляционный характер, ограничивая потенциал снижения ключевой ставки. В итоге, на ближайшем заседании по ДКП 7 февраля ЦБ возьмет паузу в снижении ставки.

Исполнение бюджета за 2019 г. (чт) может указать на недоисполнение расходов на 0,3% ВВП, которые, скорее всего, могут быть перенесены на 2020 год. Изменения в бюджетной политике могут иметь последствия и для валютного рынка. Новый премьер не исключил смягчения бюджетного правила, что на практике будет означать снижение при прочих равных условиях объема интервенций. Мы не исключаем повышения отсечки на $5/барр, что сократит годовой объем интервенций примерно на $10 млрд (с $50 до $40 млрд в год), что может улучшить ожидания по курсу рубля примерно на 1-2 долл./барр. При этом слабый текущий счет указывает на то, что даже в этом сценарии риски ослабления рубля во 2-3К20 сохраняются. Чтобы избежать ослабления, России нужен годовой приток иностранных инвестиций в ОФЗ на $25 млрд. Это представляется амбициозной задачей, так как даже в крайне успешном 2019 году приток в госбумаги составил рекордные $22 млрд, в том числе $16-17 млрд в ОФЗ за счет снижения санкционной риторики и снижения локальных ставок, и перспективы дальнейшего улучшения по обоим направлениям сейчас неочевидны.