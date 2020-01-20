Доходности ОФЗ продолжают снижаться, на следующей неделе предстоит крупное погашение
В пятницу доходности ОФЗ продолжили снижаться. По итогам дня кривая сместилась вниз на 1–3 бп. Среди долгосрочных бумаг лучший результат показали ОФЗ-26221 (YTM 6,26%) и ОФЗ-26212 (YTM 6,09%), прибавившие в цене по 0,2 пп. Выпуск ОФЗ-26232 (YTM 6,12%), активно размещаемый Минфином на аукционах, завершил день без изменений. Объем торгов снизился до 21 млрд руб., что примерно на 20% ниже среднедневного значения за последний месяц. При этом почти четверть всего дневного оборота – 5 млрд руб. – пришлась на ОФЗ-26225 (YTM 6,31%). Долговые рынки других развивающихся стран двигались разнонаправленно. Локальные 10-летние бумаги Польши, Турции и Венгрии выросли в доходности на 6–9 бп, в то время как сопоставимые выпуски Колумбии, Мексики и ЮАР снизились в доходности на 1–2 бп.
29 января наступает дата погашения флоутера ОФЗ-29011, самого крупного погашения ОФЗ в этом году. В общей сложности Минфин выплатит инвесторам 250 млрд руб. Предыдущее погашение в декабре 2019 г. (на 150 млрд руб.) стало одним из факторов снижения доходностей российских бумаг при одновременном увеличении наклона кривой. На наш взгляд, покупательская активность на рынке может вырасти еще до наступления фактической даты погашения, так что предстоящее событие может начать оказывать поддержку ближнему концу российской кривой (а также способствовать большей активности на первичных аукционах) уже на этой неделе. Всего в этом году Минфин погасит ОФЗ в номинальным объеме 585 млрд руб.
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