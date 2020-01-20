На профицит текущего счета негативно повлиял рост импорта в РФ: неоднозначно
По сообщению ЦБ, профицит текущего счета составил $71 млрд за 2019 г., что ниже $114 млрд по итогам 2018 г.
Статистика текущего счета за прошлый год преподнесла два сюрприза. Первый из них – это ненефтяные доходы, которые составили $180 млрд за 2019 г. против $181 млрд годом ранее, несмотря на надежды на их рост на фоне хорошего урожая и роста зернового экспорта.
Второй сюрприз связан с импортом, который после некоторого снижения в 1П19, интерпретированного как импортозамещение, в 2П19 неожиданно вырос, увеличившись в 4К19 на 10% г/г. Это говорит о том, что слабая динамика импорта была скорее обусловлена слабым экономическим ростом, и ускорение экономической активности в конце прошлого года сразу же вызвало ухудшение текущего счета.
Чистый отток капитала за 2019 г. был достаточно низким – всего $26,7 млрд, то есть в два раза ниже, чем в 2018 г., когда он составил $63,0 млрд. Хотя в 2018 г. объем оттока капитала был очень близок к сумме $67 млрд, которую приобрел на валютном рынке Минфин, в 2019 г. покупка валюты составила примерно $45 млрд, то есть его вклад в поддержание слабого курса рубля был значительнее на фоне замедление чистого оттока частного капитала.
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