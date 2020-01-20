За неделю до проведения основных налоговых платежей на межбанковском рынке воцарилась достаточно комфортная обстановка с ликвидностью. После «провала» показателя профицита ликвидности (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ) в конце декабря до 2,5 трлн руб., к началу второй половины января значение показателя стабилизировалось на уровне 3,3 трлн руб. Остатки свободной ликвидности на корсчетах также поддерживаются на комфортном уровне, составляя в последние дни 2,4-2,6 трлн руб. В свою очередь, ставка MosPrime o/n с конца декабря потеряла уже более 10 бп, приблизившись к ключевой ставке ЦБ, а значение Ruonia опустилось к середине января ниже уровня в 6% годовых.

Мы полагаем, что текущих запасов ликвидности должно хватить для безболезненного прохождения оставшихся налоговых платежей до конца месяца. Тем не менее, только совокупный объем платежей по НДПИ, акцизам и НДС (окончательные расчеты в пятницу) может превысить отметку в 1 трлн руб., что, вероятно, заставит банки частично сократить объем средств, размещенных на недельных депозитах в ЦБ. Кроме того, предстоящие платежи могут негативно повлиять на итоги завтрашнего доразмещения КОБР-29, вновь не позволив регулятору в полной мере разместить остатки выпуска (312,4 млрд руб.).

На локальном валютном рынке новая неделя началась довольно спокойно. Пара доллар/рубль консолидируется на уровне 61,5 руб., а пара евро/рубль удерживает позиции выше 68 руб. Предстоящая неделя будет не столь богата с точки зрения важной макростатистики с внешних рынков, тем не менее ожидаются такие важные события, как заседания мировых центральных банков (ЕЦБ, Банки Японии и Канады), а также экономический форум в Давосе (основное внимание на котором будет приковано к выступлению Д.Трампа).

Однако для локального рынка, вероятно, более важным событием станут предстоящие налоговые платежи с соответствующей продажей валютной выручки экспортерами. В то же время стоит заметить, что на прошлой неделе доллар неоднократно встречал сопротивление при продвижении в сторону 62 руб., что могло быть следствием предварительных валютных продаж в рамках подготовки к налоговому периоду (с учетом ослабления доллара за последний месяц и с начала года экспортеры продавали валюту при первой возможности более привлекательного курса). Поэтому на текущей неделе рубль может получить чуть меньшую поддержку, чем мог бы рассчитывать.