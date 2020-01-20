В понедельник в США выходной – День Мартина Лютера Кинга. Для инвесторов это не просто очередной выходной, а символичное начало сезона отчетностей: компании отчитываются на IV квартал (а вместе с этим и за год) и дают прогнозы на текущий год. Интересно провести параллели с 2018 годом, когда рынки акций также росли с начала года и до Дня Мартина Лютера Кинга. Тогда рост также случился на фоне внешнего позитива — налоговой реформы Трампа. Однако с 26 января S&P 500 упал на 10% за 1,5 недели, несмотря на очень хорошие финансовые результаты. Сейчас, как и два года назад, хорошие отчетности уже заложены в цену акций. Это видно по уровню целевых цен на акции и оставшемуся потенциалу роста. В среднем «апсайд» по S&P 500 составляет всего 4,3% что является историческим минимумом. За последние 15 лет ниже 4,5% он опускался всего 1 раз – как раз в январе 2018 года. В среднем же акции торгуются с апсайдом в 12% к консенсус-прогнозу. Также можно вспомнить два случая в 2013 году, когда потенциал роста сокращался до 5%. Тогда это тоже служило отправной точкой для коррекции в 5%+.

Однако динамику рынков акций в краткосрочной перспективе определяет не фундаментальная оценка, а новостной поток. Что может спровоцировать коррекцию в ближайшие недели:

1) Прогнозы топ-менеджеров крупных компаний на этот год. В последние годы наметилась тенденция, что топ-менеджеры более склонны давать консервативные прогнозы в начале года. Мы считаем, что 2020 год не станет исключением. Особенно, если учесть относительно низкие уровни индексов деловой активности.

2) Торговое соглашение между США и Китаем следует воспринимать скорее ка перемирие, т.к. оно не решает основных проблем. Тем не менее маловероятно, что мы увидим новый виток эскалации в ближайшее время. Скорее негативные новости с фронтов торговых войн поступят из Европы, где не скрывают своего недовольства торговой сделкой между США и Китаем. Напомним, что у США и ЕС тоже много нерешенных торговых споров.

3) На следующей неделе пройдет очередное заседание ФРС. Любой намек на будущее повышение процентных ставок может привести к коррекции на рынках. В 2018-2019 годах мы видели как ФРС несколько раз оказывала поддержку рынкам. Не исключено, что сейчас ФРС постарается не допустить перегрева акций.

4) Ну и отдельно отметим, что в США начинается самая активная часть предвыборной кампании. В ближайшие 2 месяца пройдут ключевые праймериз, что может существенно изменить расклад в стане демократов. Напомним, что росту популярности как минимум двух из ключевых кандидатов от демократов рынки будут не рады: Сандерс и Уоррен.