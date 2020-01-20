На предыдущей неделе позитивные настроения на глобальных рынках сохранялись, что способствовало росту котировок рисковых активов. В облигации развивающихся рынков, включая российские еврооблигации, продолжился приток средств инвесторов, что поддержало котировки бумаг. С начала года индексы Euro-Cbonds IG Corporate EM и Euro-Cbonds IG Russia выросли в пределах 0,3-0,8% (0,1-0,2% за неделю).

На рублевом долговом рынке также сохраняется оптимистичный настрой в условиях глобального роста аппетита к риску и благоприятной внутренней конъюнктуры (в частности, по недельным данным Росстата, инфляция замедлилась уже до уровня ниже 3%). Кривая ОФЗ опустилась еще на 5-10 б.п. Индексы корпоративных и государственных облигаций выросли за неделю в пределах 0,2-0,5%.

Приток средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран продолжает оказывать поддержку их котировкам. В ближайшее время мы ожидаем умеренно позитивную динамику рынка облигаций EM, чему способствуют прогнозы мягкой монетарной политики со стороны ведущих центробанков в 2020 г. при ослаблении опасений относительно роста мировой экономики.

Для рублевого рынка основным событием станет заседание Банка России 7 февраля, на котором прояснится позиция центробанка по дальнейшей динамике ключевой ставки. При этом приток средств инвесторов в рублевые бумаги может продолжиться на фоне высоких реальных ставок и снижения доходностей депозитов, что поддержит котировки рублевых долговых инструментов.

Рубль

На прошедшей неделе в валютах развивающихся рынков наблюдалась незначительная коррекция, что отчасти привело к умеренному ослаблению рубля (на 0,9%).

В краткосрочной перспективе мы не ожидаем усиления волатильности в рубле. При этом основным фактором динамики российской валюты, вероятно, будет общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. Целевой курс рубля на краткосрочном горизонте составляет 61,25-62 за доллар.