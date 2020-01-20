В понедельник российский рынок акций покорил очередной исторический максимум, легко преодолев сопротивление на отметке 3200 пунктов по индексу Мосбиржи. В пользу продолжения роста отечественного рынка акций играет сразу несколько факторов. Это уход от рисков эскалации торговых конфликтов, мягкая монетарная политика регуляторов, снижение санкционных угроз в отношении РФ, комфортные цены на энергоносители, высокая дивидендная доходность, активный приход на рынок новых частных инвесторов. Кроме того, рынки акций позитивно реагируют на планы США и КНР снижать налоговую нагрузку на бизнес в течение 2020 года.

Предупреждения Международного валютного фонда о возможности сокращения темпов роста мирового ВВП в 2020 году на 0,1 п. п., до 3,3%, не сильно смутили покупателей фондовых активов. На российском рынке рост, как и в пятницу, носил фронтальный характер. В числе лидеров роста в начале недели – недооцененные бумаги Русгидро и Русала. На фоне рекордного подъема котировок палладия продолжилось ралли в акциях Норникеля, также сегодня пользовались спросом бумаги Аэрофлота и Магнита.

Между тем, котировки нефти курсируют выше $65, цены на черное золото продолжает подогревать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в результате которой возникают трудности с поставкой на рынок ливийского и иракского сырья. Удорожание нефти несколько сдерживает статистика от Baker Hughes, согласно которой число нефтяных буровых в США за минувшую неделю выросла на 14 единиц – до 673.

Во вторник, по нашим оценкам, умеренный подъем российского рынка может продолжиться. В отсутствие ориентира в виде бирж США – торги там не проводятся из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга – инвесторы будут внимательно следить за динамикой азиатских и европейских площадок. Из важной статистики завтрашнего дня отметим публикацию индекса текущих экономических условий и экономических настроений в Германии от ZEW.

Банк Японии завтра определится с ключевой ставкой, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ожидаются новые заявления и прогнозы участников. В США продолжится сезон корпоративных отчетов, финансовые результаты за IV квартал среди прочих завтра представят Netflix, General Dynamics Corp., Lam Research. В России во вторник ожидается объявление состава нового правительства РФ. ММК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2019 год, группа ЛСР обнародует операционные результаты за 2019 год.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 января– 3185-3230 п.