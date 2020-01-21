Российский рынок акций вновь начал неделю с роста. Индекс МосБиржи в будничном режиме переписал исторические максимумы, поднявшись к 3220 п. Обороты торгов по-прежнему оставались повышенными.

И без того перегретый рынок стал еще более перекупленным. С начала года рынок рос в 10 случаях из 11 сессий. Сохранить прежние темпы подъема в ближайшей перспективе будет очень сложно.

В понедельник индекс акций компаний средней и малой капитализации выглядел лучше индекса голубых фишек. Если такая тенденция сохранится, то это можно будет расценивать как намек на истощение фазы роста. То есть именно первый эшелон традиционно является флагманом восходящего тренда, а менее ликвидные бумаги, как правило, догоняют позже, на излете тенденции или переходе в боковик. Все это особенно важно именно сейчас, учитывая сильную рыночную перекупленность.

Как ни странно, но хуже рынка в понедельник выглядели те голубые фишки, которые и ранее отставали от общей динамики индекса МосБиржи: Новатэк, Газпром, ВТБ. Из этих бумаг в среднесрочной перспективе более позитивный взгляд именно по ВТБ. Главный драйвер — ожидания относительно высоких дивидендов.

Потенциал для продолжения бескоррекционного роста по индексу МосБиржи, на мой взгляд, выглядит ограниченным. В связи с этим локально портфель наиболее ликвидных акций можно частично хеджировать, например, короткой продажей фьючерсов на индексы.

Конкретные целевые уровни для коррекции найти пока сложно, так как разворот еще не оформлен. Если вдруг откат начнется примерно от текущих значений, то в таком случае ближайшая область поддержки будет около 3080–3110 п. При этом сразу отметим, что причин для по-настоящему существенного падения и разворота растущего тренда пока нет. Внешние факторы остаются на стороне покупателей.

И хотя ключевым драйвером роста российского рынка акций является общемировая тенденция повышенного спроса на активы развивающихся стран, дополнительно также есть еще несколько факторов, которые поддерживали котировки. Это снижение рублевых ставок на фоне замедления инфляции, а также приток огромного количества новых инвесторов на рынок.

За последние недели рынок очень сильно переоценился, что видно невооруженным глазом. Импульсы роста прошли по большинству бумаг первого и второго эшелонов. Если еще осенью на российском рынке было более 10 ликвидных бумаг с ожидаемой форвардной дивидендной доходностью выше 9–10%, то сейчас их количество существенно сократилось. Рынок в целом приближается к справедливым фундаментальным значениям. Соотношение индекса РТС к стоимости барреля нефти Brent находится на максимальном уровне с 2008 г.

Сегодня после открытия торгов нет ожиданий очередного ускорения роста. Наоборот, риски снижения возрастают, на что намекает слабость на азиатских площадках и фьючерсах на западные индексы. Не исключено, что локальная волна роста может быть сломлена и в палладии, что в свою очередь способно спровоцировать снижение в сильно выросших бумагах Норникеля и Русала.

Ситуация на валютном рынке относительно стабильная. Курс USD/RUB с середины прошлой недели консолидируется в коридоре 61,3–61,8. Ожиданий существенного укрепления рубля с обновлением январских рекордов (60,9 против доллара) сейчас нет, так как этому мешают увеличенные покупки валюты со стороны ЦБ. Шансы на рост пары USD/RUB к 62,5 сейчас оцениваются выше, чем вероятность спуска ниже области поддержки 60,5–61.

Среди ключевых событий дня сегодня можно выделить публикацию операционных результатов ММК по итогам IV квартала 2019 г. Также начинается четырехдневный Всемирный экономический форум в Давосе. В Сенате США планируется голосование по вопросам импичмента — на негативные последствия для рынков не рассчитываем, так как в Сенате большинство у республиканцев.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские биржи вчера были закрыты. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,41%, нефть Brent в минусе на 0,46%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника.