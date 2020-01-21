На повестку возвращаются опасения за текущий и будущий спрос на нефть
Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. В ходе азиатской сессии индексы Китая заметно снижаются, цены на нефть также корректируются, что создаст некоторые сложности в начале торгов на Мосбирже. В США торги вчера не проводились, а новостная повестка была насыщена чуть менее, чем обычно.
Сегодня не только будут проводиться торги на всех ключевых рынках, но и стартует важный экономический форум в Давосе, комментарии с которого способны оказать прямое влияние на рынок. В отличие от прошлого года делегация из США примет участие в мероприятии, а одной из главных тем станет торговое влияние Китая, на чем, вероятно, и сфокусируется Трамп. Также одними из ключевых вопросов станут изменения климата и рост задолженности в мире. Важно, что новых тарифов в отношении европейских стран пока не будет.
Об этом было объявлено вчера, так как Вашингтон планирует подождать с данными мерами из-за продолжения обсуждений. Поэтому торговые споры сейчас мало рассматриваются в качестве рисков для мировой экономики, но нужно учитывать, что пошлины пока продолжают действовать.
МВФ обновил оценки по росту ВВП на 2020 год. Прогноз по США был ухудшен до 2% из-за геополитических рисков, по Китаю наоборот повышен до 6% после заключения торговой сделки, при этом прогноз по росту мировой экономики был ухудшен с 3.4% до 3.3%, это может сказаться на настроениях участников рынка. ЦБ Китая сохранил ставку LPR на прежнем уровне 4.15% параллельно с этим заметно укрепив курс юаня. Это негативно для компаний и, вероятно, именно поэтому индексы Китая сегодня падают.
Котировки нефти перешли к снижению, хотя информации о урегулировании ситуации в Ливии пока не было. Более того, страны ОПЕК сообщили о перевыполнении сделки по сокращению добычи на 145% в декабре. Снижение без особых поводов означает, что на повестку возвращаются опасения за текущий и будущий спрос на сырье, поэтому тенденция рискует продолжиться. Рубль продолжил торговаться к иностранным валютам вблизи прежних уровней, отметка 61.50 по USDRUB все еще актуальна.
Рынок акций РФ уверенно вырос и без поддержки со стороны нефти и западных площадок. В лидерах торгов были акции Мечела, инвесторы позитивно восприняли вероятную продажу Эльгинского месторождения, что позволит получить приличную сумму и снизить уровень долга, находящийся вблизи опасных значений. НЛМК снизил производство на 10% в 2019, продажи на 3%, новость нейтральна для бумаг компании, есть вероятность продолжения роста.
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