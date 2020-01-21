Вчера российский рынок акций вновь хорошо вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,7% и закрывшись около отметки 3220 пунктов. Причем рост шел в условиях отсутствия торгов на американских фондовых площадках из-за праздника в Штатах. Это показывает силу российского рынка, который вверх тащит приток свежих денег и огромная по мировым меркам дивидендная доходность.

Удивление вызывает «Газпром», который проигнорировал снятие ареста с активов компании в Европе по итогам мирового соглашения с украинским «Нафтогазом».

Но сегодня рост прекратится, и рынок приступит к снижению. Так, азиатские площадки перед нашим открытием торгуются в серьезном минусе, на 0,4% снижаются американские фьючерсы, более полупроцента теряет нефть.

Лидером снижения может выступить сильно перекупленный «Норильский Никель» из-за падения мировых цен на никель на полтора процента. Именно с ним и с очень слабой в последние месяцы «Роснефтью» можно попытаться «сыграть в короткую». А вот «Газпром», несмотря на его слабость, шортить опасно – бумага в последнее время непредсказуемая и легко может быть лучше рынка.

Сбербанк, только-только закрепившийся выше сопротивления 262 руб, будет пробовать эту отметку на прочность, но уже сверху вниз.

Однако все короткие позиции нужно сопровождать стопами – пока нет никакой речи о сломе восходящего тренда и стоит помнить, что многие инвесторы, заведшие на торги свежие деньги, только и дожидаются снижения, чтобы приступить к покупкам. К тому же нет никаких значимых поводов для сильного снижения.

Те же, кто привык торговать от покупок, стоит обратить внимание на в целом недооцененный «второй эшелон». Идей там масса и сегодня какие-нибудь из них обязательно выстрелят.

Рубль может последовать общей тенденции некоторого охлаждения к риску, но ухода пары доллар-рубль выше отметки 62 мы вряд ли увидим. Сейчас российская валюта начинает получать поддержку от налогового периода. На мировом валютном рынке пока все спокойно – доллар очень слабо подрастает к корзине валют.

Внимательно смотрим за новостями: сегодня может быть объявлен состав нового правительства, и реакция рынков на отдельные фигуры может последовать.

Нефть на снижении экспорта из Ливии вчера так и не смогла закрепиться выше 65,5 долларов за баррель, что открыло бы ей техническую дорогу в район 68 долларов. Поводов для сильного обесценивания «черного золота» также нет и отметка 64 доллара за баррель должна устоять, по крайней мере, до публикации данных по запасам нефти в США.