По итогам торгов 20 января индекс МосБиржи вырос на 0,72%, до 3219,92 п., а РТС на 0,54%, до 1646,60 п.

Внешний фон не мешал отечественному рынку отыгрывать собственные надежды и идеи. Среди лидеров дня оказались бумаги ГМК «Норникель» (+1,51%), которые традиционно отыграли рост котировок палладия выше $2270 за тройскую унцию. Собственно говоря, отчётность за IV квартал у ГМК должна быть весьма сильной. На фоне ожидаемого дохода от дивидендов ГМК «Норникель» также подорожали бумаги «РусАл» (+6,0%). Дивидендные ожидания также толкают вверх акции «Магнита», не говоря уже о курсе правительства на повышение доходов населения. И, наконец, в бумагах «Мечел» надежды на существенное изменение финансового положения компании, так как она не собирается пользоваться преимущественным правом выкупа 34% Эльгинского проекта у «Газпромбанка», а будет продавать свой пакет 51% владения. «Северсталь» (+1,37%) сообщила о снижении производства стали в 2019 году на 2%, а «НЛМК» (-0,95%) о падении производства на 10%. Самыми слабыми были перегретые на прошлой неделе акции «Детского мира» (-1,71%), «Россети» (-1,52%), «НОВАТЭК» (-0,99%) и X5 Retail Group (-0,97%). Активность к вечеру заметно спала, и итоговый объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 62,359 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня пытался укрепляться, достигнув в моменте 61,38 за доллар и 68,135 за евро. Однако к вечеру рынок успокоился, и котировки вернулись к значениям вечера пятницы. Мы уже много писали о налоговом периоде и нефти, но обратим внимание ещё на один важный момент. На 1 января 2020 года объём запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ вырос до 73 млн чистых тройских унций. 1 января 2019 года в резервах было 67,9 млн тройских унций. За год ЦБ купил 5,1 млн тройских унций золота по сравнению с 8,8 млн унций в 2018 году. За 2019 год стоимость резервов в золоте выросла на 27% до $110,376 млрд. Доля золота в резервах составила чуть более 20% на конец 2019 года. Россия занимает пятое место в мире по размерам золотого запаса, который в привычных тоннах составляет 2270,56,. Минфин также сообщает, что профицит федерального бюджета в 2019 году составил 1967,6 млрд рублей. Таким образом, фундаментальная обеспеченность рубля остаётся одной из лучших в мире, что оказывает российской валюте стабилизирующую поддержку.

Торги в США проходили лишь в электронном режиме. В Европе возобладали осторожность и желание зафиксировать прибыль. Лучшим сектором оказалось страхование, а вот бытовые товары были слабейшим. По сути, значимых новостей в понедельник не было. К вечеру стало известно, что президент Франции Э. Макрон решил отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года. Решение было принято после воскресного разговора с Д. Трампом, который обещал не вводить пошлины на французские товары. CNBC сообщает, что Boeing ведёт переговоры о кредитах на $10 млрд от банков, которые, вероятно, уже предоставили $6 млрд. Есть также вероятность, что убытки Boeing могут потребовать новых сумм, так как о возвращении B737 Max пока даже не идёт речи. Меж тем, Embraer и Boeing планируют создание нового турбовинтового самолёта, но только в случае участия Boeing в проекте. По итогам торгов DAX! 13548,94 п. (+0,17%), CAC40 — 6078,54 п. (-0,36%), FTSE 100 — 7651,44 п. (-0,3%).

Рынок Гонконга был слабейшим в азиатском регионе. Агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Гонконга с AA2 до AA3. Банк Японии не стал что-либо менять в своей денежной политике. В Международном валютном фонде посчитали соглашение между США и Китаем недостаточным для оптимизма. Прогноз роста мировой экономики в 2020 году был снижен до 3,3%, а в 2021 году до 3,4%. Прогноз был снижен на 0,2-процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом. Кроме того, страхование жизни оказалось одним из самых слабых секторов в Азии в связи с ростом обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса в Китае. ВОЗ планирует провести экстренное заседание по данному вопросу. Естественно, что на рынке также ожидают падение туристической активности в регионе. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23880,83 п. (-0,84%), Hang Seng — 28113,53 п. (-2,37%), Shanghai Composite — 3056,18 п. (-1,28%).

Нефть накануне дорожала, как на фоне протестных выступлений в Ираке, так и проблем с поставками из Ливии. В частности, Ливийская нефтяная корпорация объявила форс-мажор по нефти месторождений Эш-Шарара и Эль-Филь. Тем не менее, большинство на рынке всё же считает, что любые потери ливийской нефти могут быть компенсированы другими производителями. Впрочем, есть небольшая проблема, которая заключается в том, что лёгкие сорта из Ливии и Алжира используются для разжижения тяжёлых марок. В частности, Венесуэла закупала нефть из этих стран, чтобы готовить к экспорту свою тяжёлую марку Orinoco. На рынке драгоценных металлов позитивную динамику продолжают сохранять золото и палладий. Последний уже преодолел планку в $2280 за тройскую унцию. К 9:00 мск Brent — $64,7 (-0,77%), WTI — $58,26 (-0,55%), Золото — $1565,7 (+0,35%), Медь — $6179,58 (-1,49%), Никель — $13765 (-1,82%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,57 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,80% по сравнению с 1,82% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,111 (+0,03%), GBP-USD — $1,301 (+0,04%), USD-JPY – 109,94 (-0,22%).

Внешний фон заметно ухудшился. Индексы Азии снижаются на опасениях перерастания в эпидемию нового коронавируса. Российский рынок может начать день в минусе. К тому же его дивидендная доходность за 12 месяцев уже упала до 6,1%. В целом, рынок ещё нельзя назвать дорогим, но на графиках присутствует существенная перекупленность индексов. Склонность к бегству от рисков на глобальном плане также будет оказывать давление на рубль, хотя налоговый период и ожидаемые размещения ОФЗ смягчат это влияние. Кроме того, при бегстве от риска дорожает золото, а в международных резервах РФ этот металл занимает долю около 20%. Соответственно, сильного давления на рубль не будет.