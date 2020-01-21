Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением около 0.3-0.5%, в районе 3205-3210 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3200, 3190 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3220, 3230 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. В качестве ближайшей технической цели для него выглядит психологически значимый уровень 3200 п. Вместе с тем, необходимо учитывать, что индекс МосБиржи имеет потенциал для более глубокой коррекционной просадки.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов станет динамика нефтяных фьючерсов и характер открытия рынка акций в США.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.72%) и РТС (+0.54%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, они продолжили свое почти безоткатное полуторамесячное повышение. В первой половине дня рублевый индекс МосБиржи буднично обновил исторический максимум, приблизившись к отметке 3227 п. Этому способствовал утренний взлет стоимости фьючерсов на нефть, связанный с рисками сокращения объемов поставок «черного золота» из Ирака и Ливии.

Во второй половине дня нефтяные контракты растеряли свой краткосрочный прирост. Тем не менее, индексы МосБиржи и РТС прочно закрепились на позитивной территории. Их вечерняя стабильность была обусловлена тем фактом, что рынок акций в США был закрыт в связи с национальным праздником. Важная иностранная макроэкономическая статистика вчера не публиковалась. И все же в отдельных российских акциях наблюдались довольно масштабные спекулятивные движения.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 5.6 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия. На фоне ограниченного количества значимых корпоративных новостей масштабные движения в отдельных бумагах были в основном связаны с событиями предыдущих дней.

Явным лидером повышения в первом эшелоне выступили акции «Магнита» (MGNТ RM, +6.40%). После однодневной паузы они возобновили наметившийся еще не прошлой неделе опережающий подъем. Поводом для этого послужила недавняя публикация позитивных результатов предновогодних продаж эмитента. С 17 по 31 декабря они возросли на 8.5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Вчера указанные бумаги обновили свой полугодовой максимум и встретили сопротивление на подступах к ближайшему «круглому» ценовому уровню 3900 руб. За последнюю неделю они подорожали на 15% и теперь уже выглядят перекупленными в краткосрочном периоде.

Заметным событием во втором эшелоне стало продолжение спекулятивных покупок в бумагах Мечел-ао (MTLR RM, +8.69%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3.75%). Стимулом для этого выступили появившиеся в СМИ слухи о том, что эмитент не станет использовать право преимущественного выкупа у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном проекте и готов продать свой контрольный пакет в размере 51%. Подобная сделка позволила бы «Мечелу» существенно сократить высокую долговую нагрузку. Вместе с тем, официальные сообщения на эту тему пока не выходили.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +6.00%) продолжили резкое пятничное повышение без значимого информационного повода. Среднесрочная динамика фьючерсов на алюминий пока не способствует столь масштабному движению. Возможно, спрос на эти бумаги связан с ожиданиями высоких дивидендных выплат компанией ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.51%). Напомним, что «РУСАЛ» является крупным акционером «Норникеля». В целом же стоит отметить, что в условиях длительного периода обновления исторических максимумов по индексу МосБиржи инвесторы и спекулянты проявляют повышенный интерес к акциям, которые все еще выглядят относительно дешевыми. До недавних пор это относилось и к бумагам «РУСАЛа», которые в свое время «подкосило» введение адресных санкций против алюминиевой компании со стороны США.

Акции Газпром (GAZP RM, —0.74%) продолжают отставать от ушедшего далеко вверх рынка. Они находятся под давлением в связи с неопределенностью по поводу сроков завершения прокладки газопровода «Северный поток 2». Некоторым утешением для акционеров газовой монополии может служить известие о снятии арестов с ряда иностранных активов «Газпрома», которые были ранее наложены по искам «Нафтогаза Украины». Это стало возможным после выплаты указанной компании $2.9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, —0.99%), Алроса (ALRS RM, —0.94%), НЛМК (NLMK RM, —0.95%), Детский Мир (DSKY RM, —1.71%), Россети-ао (RSTI RM, —1.52%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 1.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с заметным понижением.