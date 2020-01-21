ОФЗ: Минфин может предложить к размещению среднесрочную бумагу
В понедельник ценовая волатильность на рынке локального долга была невысокой в связи с праздничным выходным в США. Объем торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 12 млрд руб., что составляет всего 0,4x среднедневного показателя за последний месяц. По итогам сессии кривая почти не изменилась: доходности облигаций снизились в среднем на 1 бп. В числе лидеров были ОФЗ-26209 (YTM 5,55%), опустившийся в доходности на 4 бп, а также ОФЗ-26211 (YTM 5,63%) и ОФЗ-26207 (YTM 6,01%), потерявшие в доходности по 2 бп. Линкеры и флоутеры закрылись на прежних позициях. Тем временем длинные бенчмарки других ведущих развивающихся стран торговались разнонаправленно. В частности, 10-летние облигации Турции, Филиппин, Польши и Венгрии выросли в доходности на 1–5 бп, в то время как длинные облигации Индонезии и ЮАР закрылись снижением доходностей на 1–3 бп.
Сегодня Минфин объявит выпуски, которые будут предложены к размещению на втором в этом году аукционе. Отметим, что бумаги сроком обращения менее 7 лет не предлагались довольно давно (с 18 декабря 2019 г.), в связи с чем на этой неделе Минфин может предложить инвесторам среднесрочный выпуск. Однако спектр доступных к размещению бумаг такой дюрации ограничен. Выпуск ОФЗ-26229 (YTM 5,96%) имеет наибольший неразмещенный остаток – 323 млрд руб.
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