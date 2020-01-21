Рынок акций РФ и рубль в начале торгов снизятся из-за ослабления аппетита к риску на мировых площадках. Азиатские рынки ощутимо снижаются, задавая негативный тон на фоне роста опасений по поводу распространения нового вируса в регионе.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,3-0,5% в район 3205-3210 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3200 и 3190 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 3220 и 3230 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможна приостановка роста индекса РТС, необходимая, с позиций технического анализа, для снятия локальной "перекупленности", рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Настрой на рынках акций в целом выглядит менее оптимистичным, чем ранее. Поводом для коррекции вниз на азиатских фондовых площадках могли стать сообщения о вспышке нового вируса в Китае. Между тем США и Франция договорились о "торговом перемирии", что скорее благоприятно для рынков в целом. На валютном рынке РФ в начале торгов возможны попытки закрепления курса выше 61,5 рубля за доллар на фоне наметившегося снижения "спроса на риск" на рынках в целом", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги акциями в США в понедельник не проводились из-за выходного — Дня Мартина Лютера Кинга.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — на 0,3-2,5%, японский Nikkei 225 — на 0,9%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,2%.

Стоимость нефти снижается на 0,9%, до 64,61 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1097 доллара против 1,1096 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок продолжил расти, обновляя исторические максимумы по индексу Мосбиржи и почти 8-летние — по РТС. Рост рынка нефти поддержал стоимость российских активов, а выходной в США обеспечил низкую рыночную активность.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,72%, до 3219,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1646,60 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи повышался при этом до 3226,89 пункта, обновив исторический максимум. РТС рос до 1651,82 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 1 копейку и составил 61,54 рубля, евро вырос на 7 копеек, до 68,33 рубля, следует из данных Московской биржи.