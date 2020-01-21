По данным Министерства финансов РФ, в декабре 2019 г. дефицит федерального бюджета составил 1,13 трлн руб., или 10,5% ВВП. При этом оценка дефицита бюджета в ноябре текущего года была снижена до 56,6 млрд руб. (0,6% ВВП) со 131 млрд руб. (1,4% ВВП), о которых сообщалось ранее. По состоянию на 1 января 2020 г. объем Фонда национального благосостояния был равен 7,73 трлн руб. против 4,04 трлн руб. на 1 января 2019 г. Основной причиной увеличения средств фонда в прошлом году стало зачисление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2018 г.

Расходы на национальную экономику резко увеличились в конце прошлого года. Доходы федерального бюджета в декабре 2019 г. составили 2,16 трлн руб., а расходы – 3,29 трлн руб. Таким образом, по итогам прошлого года федеральный бюджет исполнен по доходам в сумме 20,19 трлн руб. (101,1% от годового плана), а по расходам – на 18,22 трлн руб. (98,5% от запланированной на год суммы). Доля нефтегазовых доходов бюджета упала до 30,5% с 43,5% в ноябре, а доля ненефтегазовых – выросла до 69,5% с 56,5% месяцем ранее. В 2019 г. рост расходов федерального бюджета на здравоохранение составил 32,7% год к году, на образование – 14,4%, на национальную экономику – 17,6%, на общегосударственные вопросы – 8,9%. Расходы на социальную политику увеличились на довольно умеренные 6,6%. В то же время расходы на обслуживание госдолга снизились на 9,3% год к году, а на межбюджетные трансферты – на 8,4%.

Ожидаем ощутимого сокращения доходов федерального бюджета в текущем году. По сравнению с декабрем 2018 г. в прошлом месяце доходы федерального бюджета увеличились на 8,1%, в то время как расходы выросли на 22,1% год к году. При этом нефтегазовые доходы бюджета упали на 21,2% год к году (в результате снижения цен на энергоносители), а ненефтегазовые доходы выросли сразу на 29,2% (благодаря резкому увеличению поступлений от НДС, налога на прибыль и внутренних акцизов).

Существенный рост расходов в конце года, по нашему мнению, связан с реализацией приоритетных национальных проектов, о чем косвенно свидетельствует ускорение роста расходов по статье «национальная экономика». Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе нефтегазовые доходы бюджета продолжат увеличиваться достаточно скромными темпами в результате дальнейшего торможения мировой экономики. При этом относительно низкие темпы роста экономики на фоне слабого инфляционного давления будут ограничивать рост ненефтегазовых доходов.

Согласно нашим расчетам, доходы бюджета в текущем году составят 18,99 трлн руб. (при средней цене нефти Brent 3 800 руб./барр.). С учетом текущих планов правительства по расходам мы, таким образом, ожидаем, что в 2020 г. дефицит бюджета будет равен 513 млрд руб. (0,5% ВВП).



