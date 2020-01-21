На глобальных площадках наблюдается коррекция основных финансовых активов в условиях ухудшения настроений инвесторов. В утренние часы китайский индекс Shanghai Composite снижается на более чем 1%, фьючерсы на американские индексы теряют около 0.5%, в то время как золото прибавляет 0.4%. Рост спроса на защитные активы подогревается многочисленными сообщениями о распространении нового коронавируса в Китае, где вирусом уже заболело более 200 человек, а 4 случая заболевания завершились летальным исходом. При этом существую опасения распространения вируса в условиях приближением пикового сезона поездок на фоне празднования нового года по лунному календарю (25 января). На наш взгляд, пока данный фактор вряд ли способен стать долгосрочной причиной для коррекции на фондовых рынках. Тем не менее, многочисленные статьи в информационных изданиях и устрашающие заголовки могут какое-то время оказывать негативное влияние на аппетит к риску, а инвесторы могут использовать этот фактор в качестве причины для фиксации части прибыли. Пара EURUSD в моменте торгуется вблизи отметки 1.11. Сегодня умеренную поддержку европейской валюте может оказать публикация индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии, если индекс окажется лучше своего предыдущего значения.

Российский валютный рынок

Российская валюта торгуется в тренде с прочими рисковыми активами, демонстрируя умеренное ослабление на старте торгов (-0,4% в основных валютных парах). Внешний фон складывается умеренно негативно в связи с многочисленными публикациями о распространении нового коронавируса в Китае. На этом фоне индекс валют развивающихся стран теряет около 0,3%. Сегодняшний календарь макроэкономической статистики не богат на значимые публикации. Сегодня будут объявлены параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, который будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Ожидания назначений в Правительстве остаются фактором неопределенности для рубля.