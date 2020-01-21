ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2019 ГОДУ ДОСТИГ 2 ТРЛН РУБ., ЧТО БЛИЗКО К 1,9% ВВП

Минфин опубликовал предварительные данные по исполнению бюджета за прошлый год. Доходы бюджета в 2019 году выросли на 3% до 20,2 трлн руб., что было полностью обеспечено ненефтегазовыми поступлениями, увеличившимися почти на 18%, тогда как нефтегазовые доходы бюджета сократились на 12% вследствие снижения цены нефти (средняя цена Брент опустилась на 11%). Расходы бюджета повысились на 9% до 18,2 трлн руб. Большую часть года фактические расходы отставали от первоначального плана: в 1П19 они были всего на 1,3% выше уровня 1П18, однако в 3К19 их годовой рост ускорился до 13%, а в 4К19 достиг 17%. Только за декабрь расходы бюджета превысили показатель декабря 2018 года на 22%. Тем не менее расходы бюджета за весь 2019 год оказались ниже плановых 18,5 трлн руб. (последний пересмотренный план по расходам был объявлен в ноябре), хотя они почти достигли изначально заложенного в бюджет уровня 18,3 трлн руб. Следует подчеркнуть, что это пока предварительные данные (по методу начислений), которые, возможно, будут обновляться по мере поступления информации о фактических расходах бюджета (данные по расходам за предыдущий месяц обычно пересматриваются в сторону понижения на 50-100 млрд руб.). В прошлом году профицит бюджета достиг 2 трлн руб., что близко к 1,9% ВВП.

Задержка с исполнением плана по расходам в основном была связана с более низкими, чем ожидалось, тратами на национальные проекты. За 9М19 годовой план по расходам на национальные проекты был выполнен только на 53%, однако в 4К19 этот показатель уже достиг 91%.

В бюджет 2020 года изначально было заложено 19,5 трлн руб. расходов (бюджет был принят в октябре 2019 года). Тем не менее, выступая на прошлой неделе с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин объявил о дополнительных социальных расходах на поддержку граждан с низкими доходами, а также о расширении программы материнского капитала. В итоге совокупные расходы бюджета могут вырасти дополнительно на 450-500 млрд руб. в 2020 году и еще на 650 млрд руб. — в 2021. Точные данные по расходам станут известны только после принятия первых поправок в бюджет весной этого года, однако проблемы с финансированием дополнительных расходов маловероятны с учетом больших накопленных резервов в рублях и приблизительно 1 трлн руб. неизрасходованных средств предыдущих лет. Однако в дальнейшем увеличение социальных расходов потребует изменения бюджетного правила или пересмотра других расходных статей бюджета.



