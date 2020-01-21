Мировые фондовые площадки корректируются после ралли начала года на фоне опасений инвесторов по поводу снижения рейтинга Гонконга и вспышки неизвестного ранее легочного заболевания в Китае. Страхи инвесторов усилились после сообщений о том, что вирус передается от человека к человеку. Неизвестное заболевание уже привело к четырем летальным исходам, притом что оно был диагностировано примерно у 200 человек. Риски эпидемии создают угрозу для потребления в период празднования Нового года по восточному календарю, что может негативно отразиться на китайской экономике. Инвесторы фиксируют позиции, чтобы обезопасить себя от соответствующих рисков.

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Перекупленность и признаки "медвежьей" дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Вместе с тем показатель MACD улучшился. S&P500 удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой. Индекс тестирует тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением с 2012-го по 2015 год, а также в начале 2018-го. Однако преодолеть ее будет непростой задачей.

До открытия рынка результаты за четвертый квартал прошлого года представит производитель нефтяного оборудования Halliburton. Ожидается двухзначное снижение выручки и прибыли компании. В случае если отчет покажет, что менеджмент смог сократить затраты настолько, чтобы нивелировать негативные эффекты от замедления активности в Северной Америке, показатели Halliburton могут оказаться лучше ожиданий. Это придаст позитивный импульс ее акциям. После закрытия рынка отчитаются IBM и Netflix. Консенсус предполагает снижение выручки и прибыли у IBM в пределах 1%. Netflix напротив ждет уверенного роста показателей.

21 января IBM начнет сезон отчетов для технологических гигантов, которым будет непросто оправдать высокие ожидания инвесторов после достижения первой фазы американо-китайской торговой сделки. Ожидается, что выручка и прибыль компании останутся на уровне прошлого года. Отчет сможет показать, в каком положении пребывает глобальный корпоративный спрос на ИТ-решения, который слабел последнее время. Доходы от консалтинга, вероятнее всего, также будут под давлением. Единственным позитивным моментом в отчете способна стать полноценная интеграция бизнеса IBM с приобретенной компанией Red Hat. Присоединение Red Hat может поддержать облачную выручку. К тому же после завершения сделки у менеджмента появились основания улучшить прогноз по свободному денежному потоку и EPS на 2020 год.

Результаты Netflix, которые выйдут после закрытия основной сессии 21 января, могут пролить свет на то, насколько компания справляется с растущей конкуренцией в стриминге. Масштабные инвестиции компании в контент могут привести к увеличению числа подписчиков. Релиз дорогих, но получивших широкий резонанс картин, в том числе фильма "Ирландец", снятого знаменитым режиссером Мартином Скорсезе, может позволить Netflix превзойти собственный прогноз по числу подписчиков, несмотря на запуск конкурентами стриминговых сервисов Disney+ и Apple TV+. Показательно, что картины производства Netflix имеют 24 номинации на премию Оскар в этом году, что может говорить об усилении популярности контента студии. Уверенный рост числа подписчиков позволит снизить опасения инвесторов по поводу отрицательного свободного денежного потока, так как увеличит вероятность его скорого выхода в плюс за счет повышения доходов. Если менеджмент Netflix предоставит новые возможности в виде обновленных тарифных сеток для расширения аудитории в развивающихся странах, то перспективы бизнеса улучшатся. Это вызовет положительную реакцию котировок.

23 января отчет представит один из гигантов полупроводниковой индустрии Intel. Его результаты внесут больше ясности в представления инвесторов о положении дел в индустрии после прогресса в торговых отношениях КНР и США. У компании прогнозируется рост выручки при снижении EPS. Главной сложностью для Intel на сегодня выступает конкуренция с AMD. Intel проигрывает конкурентную борьбу в производстве нанопроцессоров, что осложняет перспективы корпорации. В 2020 году Intel ждет роста продаж на 2%, а у AMD в планах увеличить их более чем на 25%. Подобное отставание может привести к сужению рыночной доли Intel. Так что, если менеджмент не предоставит позитивных прогнозов по направлению нанопроцессоров, сложно ждать дальнейшего роста акций.



