Кажется, уже только ленивый не задался вопросом: "Ну сколько можно? Куда еще выше? Когда закончится этот бесконечный, ничем не обоснованный рост?" А Васька слушает, да ест. И рынок растет все выше и выше вопреки всем сомнениям аналитиков. Можно говорить, что рынок вступил в конечную истерическую фазу роста, и техническая картина тому яркое свидетельство. Особенно последние несколько дней прошлой недели, когда все индексы с гэпами летели вверх, по ходу переписывая все мыслимые и немыслимые исторические максимумы. Как итог, индексы уверенно выросли, прибавив за неделю от 1,82% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 2,23% по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ. То, что индекс NASDAQ оказался лучше всех, вполне закономерно. Акции технологических компаний всегда впереди планеты всей. Однако есть здесь и одна особенность, выбивающаяся из привычной картины. Если посмотреть на лучшие сектора в разрезе компаний, входящих только в индекс S&P 500, то лучшими по итогам недели оказались отнюдь не акции технологических компаний, а акции коммунальщиков, которые исторически относятся к защитным активам.

А это можно воспринимать как некий тревожный звоночек — получается, что на фоне роста наибольшим спросом у инвесторов сейчас пользуются все же защитные активы (ну, конечно, относительно защитные!).

Прошедшая неделя также стала еще и стартовой для нового сезона отчетности. И здесь после выхода отчетности крупнейших банков можно констатировать, что пока с финансами у американского бизнеса все хорошо. Банки отчитались уверенно и в своей массе превзошли ожидания аналитиков. Даже там, где никто ничего хорошего не ждал, например, от банка Wells Fargo (WFC), в конечном итоге все обошлось. Да, акции банка нырнули сразу после выхода отчетности на —5%, но даже здесь к концу недели началось восстановление котировок.

Также, благодаря сильной отчетности одного из лидеров в сфере авиаперевозок — компании Delta Air Lines (DAL), и акции самой компании, и акции его конкурентов United Continental (UAL) и American Air Lines (AAL) смотрелись на прошедшей неделе очень сильно.

Короче, если подводить итоги прошедшей недели, то можно сделать вывод, что дела на фондовом рынке идут просто великолепно. И это действительно факт. Но именно поэтому и становится страшно!

Ожидания рынка 21 января

Длинные выходные не пошли американскому рынку на пользу. Беда пришла откуда не ждали. Впрочем, это не совсем правда. От Китая всегда следует ждать чего-то неожиданного и, к сожалению, чаще всего — неожиданно-неприятного. Вспышка новой короновирусной пневмонии, судя по всему, вышла из-под контроля медиков и стала угрожать уже не только отдельным областям внутреннего Китая, но и всему миру. И мир тут же испугался. Причем сильно испугался, и этот испуг нашел свое отражение и на финансовых рынках. Больше всех, естественно, испугались в Азии, и азиатские индексы все поголовно ушли в достаточно глубокий минус с потерями от 1% в Сингапуре и Японии до почти 3% в самом "виновнике торжества" — Китае. В Европе вроде бы поспокойней, но это спокойствие относительное. Все европейские индексы также в минусе, и потери здесь в среднем составляют около 1%. Ну и наконец, фьючерсы на основные американские индексы. Они также все в красной зоне, хотя снижение здесь ограничивается пока отметкой в полпроцента. Однако, как говорится, еще не вечер и у страха глаза велики. А рынком сейчас движет именно страх. Причем пока не сильно обоснованный. Но когда вопрос касается здоровья, то человеческие страхи, как мы знаем, могут зашкаливать. И все же будем надеяться, что до паники дело не дойдет.

А день сегодня достаточно интересный. Во-первых, президент Трамп может сказать что-нибудь умное в Давосе. А мы знаем, что его неординарные речи могут оказывать существенное влияние на фондовые рынки (отметим, чаще всего — положительное!). Во-вторых, сезон отчетности набирает обороты, и сегодня после окончания торгов мы увидим итоги деятельности в последнем квартале прошедшего года таких интереснейших компаний как Netflix (NFLX), United Continental (UAL) и IBM (IBM). Что касается первых двух компаний, то от них ждут хороших результатов и многие участники рынка надеются, что после выхода их отчетности котировки акций покажут хороший рост (что для них привычно и они умеют это делать). Что же касается IBM, то здесь ожидания скорее умеренно-негативные. Слишком уж давно радовала компания своих инвесторов, и пока у инвесторов нет особых причин надеяться на существенное изменение ситуации.

А целом же, судя по всему, мы увидим на рынке некоторую фиксацию прибыли, что само себе дело полезное. И пока это будет скорее чисто техническая остановка и выпуск пара. Ну действительо, нельзя же непрерывно расти. Пора бы немного и передохнуть.