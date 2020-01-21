Вчера Минфин выпустил предварительный отчет об исполнении Федерального бюджета за 2019 г. Исполнение расходов по сравнению с уточненной бюджетной росписью (это не то же самое, что план по расходам) составило 94,2%. То, что роспись не исполняется на 100%, не стало сюрпризом, но в 2019 г. этот уровень оказался заметно ниже обычного (97-98%), кассовое недоисполнение составило 1,1 трлн руб.

В итоге, несмотря на значительный профицит, с которым сведен прошлогодний бюджет (2 трлн руб.), в совокупности влияние "бесплатных" источников бюджетной ликвидности оказалось нулевым: приток за счет интервенций практически совпал с оттоком за счет размещений ОФЗ и профицита бюджета. Таким образом, операционно бюджетная политика впервые подчинилась одной из формул бюджетного правила (которая как раз и регламентирует нейтральный эффект на рублевую ликвидность). Однако стоит отметить, что эта нейтральность во многом была достигнута лишь под конец года, тогда как большую часть времени система испытывала нетто-отток за счет бюджета, да и свести эффект в ноль не получилось бы без отложенных покупок валюты (~600 млрд руб./год).

Влияние же прочих "бюджетных" факторов (куда, например, включается помощь ЦБ банкам и пр.) в целом по году оказалось не очень большим (см. график): ~100 млрд руб. (для сравнения — в 2018 г. оно превысило 700 млрд руб.).

В 2020 г. мы ожидаем, что ход исполнения расходов будет близок к обычной сезонности (и значительно лучше, чем в 2019 г.), и на конец года план по профициту не будет перевыполнен в отличие от прошлого года на фоне роста бюджетной дисциплины. При этом значительное запланированное снижение бюджетного профицита (876 млрд руб. против 2 трлн руб. в прошлом году) не станет фактором поддержки для ликвидности, т.к. в следующем году заложено снижение цен на нефть, из-за чего регулярные интервенции также станут меньше.

В то же время, негативным фактором выступит продажа валюты из ФНБ (в объеме 300-400 млрд руб.), впрочем, эти объемы в целом будут компенсироваться отложенными покупками валюты (~600 млрд руб./год), даже несмотря на то что эти операции не будут синхронизированы по времени.