В 2020 году Всемирный Экономический форум в Давосе будет особенно интенсивным. В глобальной экономике возникло за последние годы очень много негативных сигналов – от локальных (например, инверсия кривой доходностей гособлигаций в США), до весьма масштабных (резкое замедление экономики в Еврозоне, кризис в ряде крупных развивающихся стран и т.д.). Также головной болью для многих стран являются непрекращающиеся торговые войны, из-за чего стало гораздо сложнее наращивать экспорт и привлекать инвестиции.

Вообще, в силу очень усилившихся ожиданий скорой глобальной рецессии именно эта тема будет основной на форуме в этом году. Многие экономисты ожидают очередную глобальную рецессию уже в конце 2020 года, и в этом свете все будут обсуждать возможность избежать такого сценария, или хотя бы значительно смягчить кризис. Позитивным моментом будут недавние сподвижки в торговых трениях Китай-США.

В свете этого одной из главных тем для обсуждения будут кризисные явления в крупных развивающихся странах – Аргентине, Турции, ЮАР и др., а также крайне слабые темпы роста в России, Мексике и ряде других стран. Также многих волнует и замедление роста азиатских тигров – Индии, Китая, Индонезии, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии. Здесь вероятны различные варианты обсуждений – от поиска источников роста, до разбора тех кризисных явлений, которые уже произошли.

Но я думаю, что на фоне очень серьезных противоречий между крупнейшими экономическими игроками, в первую очередь США, КНР и Евросоюзом, прийти к какому-то консенсусу и единым рекомендациям вряд ли будет возможно. Скорее всего, у каждой из сторон будет своя позиция по ключевым вопросам. Причем противоречия эти касаются самых разных сфер – от борьбы с изменением климата до регулирования глобальной торговли.

Так или иначе, я бы назвал этот ВЭФ, наверное, самым сложным с точки зрения тем для обсуждения и участников как минимум за последние 10 лет (то есть, сразу после кризиса 2009 года). Для России этот форум будет возможностью несколько улучшить свой имидж в плане экономики и инвестклимата, несмотря на то, что российская делегация в Давосе будет не такой представительной, как, например, европейская.