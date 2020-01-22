Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Сообщения о вспышке нового вируса в Китае стали поводом к фиксации прибыли на развивающихся рынках в целом. В итоге наибольшие потери были зафиксированы по тем бумагам, по которым ранее наблюдался заметный спекулятивный подъем, таким как Сургутнефтегаз (SNGS, —3.9%), Мечел (MTLR, —3.8%) и ММК (MAGN, —2.8%). Тем временем ВТБ (VTBR) вырос на 3.7% после комментариев менеджмента, позволивших рассчитывать на увеличение дивидендных выплат по итогам прошедшего года.

Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали почти на 40%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 17.3%, Красного Октября (KROT) – на 9.1%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% — 0.5%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Продажи, вызванные появлением нового вируса в КНР, приостановились, но о полном восстановлении активности покупателей на развивающихся рынках говорить преждевременно. С позиций технического анализа, локальная «перекупленность» по индексу РТС пока не устранена. В течение дня глобальные инвесторы продолжат следить за потоком корпоративной отчетности – календарь на сегодня включает отчетность корпораций IBM, Netflix, United Airlines, Johnson&Johnson. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62.0 по паре доллар-рубль.