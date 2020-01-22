Российский рынок акций на негативном внешнем фоне начал вчерашний день с распродаж, на пике Индекс Мосбиржи падал почти на процент. Однако открытие американских фондовых площадок спровоцировало покупки, вслед за которым пошли и мы. В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял всего треть процента.

Такая динамика рынка говорит о том, что покупатели необычайно сильны, денег на рынке полно, и о среднесрочных шортах пока лучше забыть.

Значительно лучше рынка выглядели акции ВТБ, прибавившие 3,7% на заявлении главы банка Андрея Костина о возможности направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. Отказался идти вниз и Сбербанк, направившийся к сопротивлению 275 руб.

В общем, инвесторы начали выкупать просадки почти по всем бумагам, за исключением сильно перегретого «Норильского Никеля», который подкосило падение мировых цен на никель и палладий. Сегодня в ходе азиатской сессии эти металлы отскакивают, соответственно на 1 и 0,5 процентов, за ними на открытии торгов пойдут вверх и бумаги ГМК.

В целом же внешний фон перед открытием нашего рынка складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3-0,5 процентов.

Однако к покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, «быки» постоянно получают необходимые для роста свежие деньги, с другой, Индекс Мосбиржи сильно перекуплен, и как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во «второй эшелон», где масса интересных и еще не отыгранных идей.

Что касается непосредственно нефти, то в последнее время ее волатильность резко упала и поводов для сильных движений нет. Ждем продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 долларов за баррель.

Рубль в паре с долларом попробовал на прочность отметку 62, но пробивать ее не решился. Сегодня на фоне роста интереса к риску и приближения пика налогового периода, снявшая перепроданность пара доллар-рубль, вновь приступит к снижению. Первой целью ее движения является отметка 61.

При этом внешний фон для рубля складывается слабо негативным: доллар немного подрастает к корзине валют. Но этот факт не будет определяющим для динамики рубля сегодня.