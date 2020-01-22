Первые итоги форума в Давосе позитивны для мировых рынков
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Индексы Китая в ходе азиатской сессии торгуются разнонаправленно, цены на нефть вновь незначительно снижаются, поэтому торги на Мосбирже начнутся без выраженного роста.
Мировые индексы вчера преимущественно снизились из-за беспокойства относительно распространения нового вируса из Китая. Сообщается, что он достиг и США при помощи туристов, поэтому можно судить о достаточно быстрой скорости распространения. Прочих причин для снижения американских индексов вчера не было.
В ходе экономического форума в Давосе Трамп подтвердил, что переговоры с Китаем по второй фазе сделки стартуют в ближайшее время, но основное внимание инвесторов было сосредоточено на позиции США по отношению к товарам из Европы.
Ранее в ответ на цифровые налоги в ряде европейских стран, прежде всего Франции и Италии, Вашингтон планировал ввести новые тарифы на автомобили и вино, однако, как выяснилось, примерно до конца года будет взята пауза с обеих сторон. Это позитивный момент, так как дополнительные пошлины мировой экономике сейчас не нужны, учитывая, что значительная часть китайских товаров до сих пор находится под их ограничением.
В Давосе также вновь прозвучала идея о снижении налогов в отношении среднего класса – это может стать мощным фактором роста для рынков, однако увеличивает проблему с дефицитом бюджета и уровнем долга в среднесрочной перспективе.
Сегодня экономический форум будет продолжен, а дополнительную поддержку рынкам должны оказать отчеты компаний, опубликованные после закрытия торгов. Неплохой отчет с ростом выручки и прибыли на акцию представил IBM, но особо интересно будет понаблюдать за Netflix, который сообщил о прибыли на акцию в разы больше ожиданий, а также существенно нарастил число подписок.
Цены на нефть остаются под давлением из-за опасений за спрос на фоне ухудшения прогнозов МВФ, а также роста добычи в США, который способен перекрыть недостаток сырья из Ливии.
Доллар и евро выросли к рублю примерно на полпроцента, с технической точки зрения продолжает формироваться разворотная фигура, сегодняшние аукционы Минфина могут помочь стабилизировать ситуацию, но динамика скорее будет зависеть от мировых рынков. В лидерах рынка акций бумаги ВТБ, который, вероятно, по итогам 2019 направит на дивиденды 50% чистой прибыли, потенциал роста акций в этой связи сохраняется.
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