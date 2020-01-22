По итогам торгов 21 января индекс МосБиржи снизился на 0,33%, до 3209,22 п., а РТС на 0,75%, до 1634,32 п.

Утренние беспокойства на рынке были связаны с коррекцией на азиатских площадках. Рынки региона взяли курс на снижение, опасаясь, что появление нового коронавируса, от которого умерло уже 6 человек, может сказаться на экономике. Во всяком случае, своё влияние на рынки вирус уже оказал, подняв интерес к медицинским и фармацевтическим компаниям, и, подвергнув давлению секторы туризма, страхования и авиаперевозок. Впрочем, также пострадали и сырьевые контракты.

Дневные беспокойства российского рынка были связаны со слухами о формировании правительства. В частности, металлурги оказались под давлением из-за возможности назначения советника президента А. Белоусова на пост вице-премьера. Позже слухи эти подтвердились, и А. Белоусов получил должность 1-го вице-премьера в новом кабинете. Столь сильная обеспокоенность была связана с тем, что Белоусов выдвигал предложения о дополнительном налоге на сверхдоходы компаний. На этом фоне бумаги «ММК» потеряли 2,8%, «Северстали» 1,21%, а «НЛМК» 0,95%. К вечеру стало известно, что агентство Fitch подтвердило рейтинг «РусАл» (-3,49%) на уровне BB-, но ухудшило прогноз на «негативный». В лидерах дня завершили бумаги «ВТБ» (+3,73%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+1,91%), «ПИК» (+1,5%) и «М.Видео» (+1,04%). Объём торгов на Московской Бирже составил 65,071 млрд рублей.

Рубль также подвергся давлению, как по причине внешнего бегства от риска, так и опасениях проинфляционной политики нового кабинета министров. Меж тем, внешний долг РФ на 1 января составил $481,5 млрд, что на 5,9% выше показателя год назад, или на $26,8 млрд. Основной вклад в рост был обеспечен нерезидентами, которые приобретали российские суверенные ценные бумаги, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора не изменился. Банки снизили свою внешнюю задолженность. Напомним, что на прошлой неделе объём международных резервов РФ составил $557,5 млрд. В среду 22 января Минфин протестирует отношение рынка к текущим макроэкономическим показателям и новому кабинету министров. Инвесторам будут предложены в рамках безлимитных аукционов ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. В оперативном плане рынок пока реагировал негативно.

В США зарегистрировали первый случай коронавируса, что привело к нервной реакции рынка. Подешевели бумаги компаний, связанных с туризмом: Priceline.com (-3,12%), Expedia Group Inc. (-1,48%). Влияние на более широкий рынок можно считать слабым, так как текущее снижение напрашивалось из-за сильной перекупленности индексов. Boeing Co. (-3,33%) заявила о том, что B737 Max может не вернуться к эксплуатации до середины 2020 года и это никак не связано с коронавирусом. Уже после закрытия торгов отчитались Netflix и IBM. IBM неожиданно объявила о росте выручки, что не случалось с компанией уже много кварталов подряд. В Netflix, напротив, сообщили о негативном влиянии конкурентов на базу подписчиков онлайн-видео. В американском сенате начались слушания по поводу импичмента Д. Трампа, но на рынке почти исключают подобный исход. Меж тем, сам Д. Трамп выступал в Давосе, где критиковал защитников теории изменения климата под воздействием человека. Д. Трамп также заявляет о том, что торговые переговоры с Брюсселем идут вполне позитивно. По итогам торгов DJIA снизился на 0,52% до 29196,04 п., а S&P 500 на 0,27% до 3320,79 п.

Азиатские рынки довольно быстро забыли о коронавирусе и вновь демонстрируют рост, хотя в первые минуты торгов преобладали продажи. Тревожные суждения преимущественно касаются секторов туризма, но даже в UBS AG признают, что Китай научился справляться с подобными кризисами и влияние нового вируса может быть ограниченным. Даже в Гонконге рынок показал рост более чем на 1,0%. В Ю. Корее рост экономики за IV квартал составил 1,2% при прогнозе 0,8% роста. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 24033,21 п. (+0,71%), Hang Seng — 28337,91 п. (+1,26%), Shanghai Composite — 3062,20 п. (+0,33%).

Влияние коронавируса на туристические потоки непосредственно касается нефти, хотя речи о сокращении авиарейсов пока не идёт. Рынок также игнорирует форс-мажор по поставкам из Ливии после блокады нефтепровода, который транспортирует нефть с месторождений Эш-Шарара и Эль-Филь. К 9:00 мск Brent — $64,34 (-0,39%), WTI — $58,07 (-0,53%), Золото — $1551 (-0,44%), Медь — $6175,17 (+0,27%), Никель — $13810 (+1,06%).

Индекс доллара подрастал на 0,09% до 97,62 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,79% по сравнению с 1,77% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,108 (+0,02%), GBP-USD — $1,306 (+0,07%), USD-JPY – 110,04 (+0,15%).

Внешний фон нормализовался. Рынки довольно быстро забыли свои тревоги по поводу коронавируса в Китае. Впрочем, инвесторы продолжат отыгрывать данную идею в отдельных бумагах. Для российского рынка важно то, что сырьевые контракты вновь дорожают, хотя нефть испытывает определённое давление. Впрочем, главным вопросом всё же будет реакция рынка на новое правительство. Вполне вероятно, что сверхдоходы сырьевых компаний могут ждать новые налоги, или иное стимулирующее воздействие для повышения инвестиций в экономику. Поэтому в первой половине дня на рынке может доминировать осторожность. Рублю предстоят размещения ОФЗ, которые покажут отношение инвесторов к текущим переменам.