Российский рынок акций и рубль продолжат торговаться недалеко от уровней предыдущего закрытия на стабилизации внешнего фона. Приближение пика налогового периода будет поддерживать рубль.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон нормализовался. Рынки довольно быстро забыли свои тревоги по поводу коронавируса в Китае. Впрочем, инвесторы продолжат отыгрывать данную идею в отдельных бумагах", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Продажи, вызванные появлением нового вируса в КНР, приостановились, но о полном восстановлении активности покупателей на развивающихся рынках говорить преждевременно. С позиций технического анализа, локальная "перекупленность" по индексу РТС пока не устранена", — добавляет он.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 рубля по паре с долларом, считает аналитик.

В среду на открытии Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает сохранение уровней вторника в паре доллар-рубль и дальнейшую торговлю в диапазоне 61,6-62 рубля.

"Между тем, эксперты ждут возобновления интереса к рублю к концу недели, что будет вызвано техническим фактором: возрастет активность продавцов экспортной выручки по мере приближения к пику налогового периода. Более того серьезных рисков для рубля давно не видно на фоне привлекательных фундаментальных показателей относительно других валют развивающихся рынков", — также отмечает он.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы во вторник закрылись снижением на фоне опасений по поводу экономических последствий распространения нового коронавируса в Китае.

Основные фондовые индексы Европы во вторник также закрылись преимущественно снижением на опасениях возможности распространения коронавируса, зафиксированного в Китае, и негативного влияния этого на глобальную экономику, при этом торговля в Германии шла с позитивом после выхода данных о резком росте инвестклимата в стране.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,42-0,7%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 1,3%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,95%, японский Nikkei 225 — на 0,71%.

Стоимость нефти снижается на 0,37% — до 64,35 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,01% — до 1,1082 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам вторника снизился на умеренно негативном внешнем фоне, однако сумел компенсировать часть дневных потерь, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,33%, до 3209,22 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1634,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 34 копейки – до 61,88 рубля, евро — на 29 копеек, до 68,62 рубля, следует из данных Московской биржи.