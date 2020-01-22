Рынки акций вчера торговались в минусе из-за опасений, связанных со вспышкой атипичной пневмонии в Китае. В начале 2003 г. на фоне эпидемии подобного вируса индекс MSCI Asia Pacific (без Японии) за три месяца упал на 12%.

Между тем на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп весьма оптимистично оценил ситуацию в американской экономике, отметив, что Федрезерву следовало бы быстрее снижать процентные ставки.

Что касается макроэкономической статистики, вчерашние релизы были достаточно позитивными: результаты исследования экономической ситуации в Германии (ZEW) оказались лучше ожиданий, укрепив надежды на восстановление динамики (напомним, что темпы роста ВВП страны сейчас находятся на 6-летнем минимуме, производство автомобилей упало до самого низкого уровня за 25 лет, а спрос на корпоративные кредиты в еврозоне сократился до минимальных значений за 6-летний период).

Индекс MSCI EM по итогам вторника скорректировался на 1,6%, Shanghai Composite потерял 1,4%, Nikkei 225 – 0,9%. DAX закрылся без изменений, S&P 500 завершил день снижением на 0,3%. Индекс волатильности VIX поднялся на 7%, достигнув 100-дневной скользящей средней. Цена нефти Brent снизилась на 0,9%, до 64,6 долл./барр. В результате увеличения спроса на защитные активы кривая американского госдолга сместилась вниз, одновременно уменьшив наклон: доходность 2-летних UST снизилась на 3 бп, тогда как на отрезке от 5 до 30 лет снижение доходностей составило 5 бп.

Японская иена и британский фунт укрепились к доллару на 0,3%, евро закрылся на уровнях понедельника. Индекс DXY снизился на 0,1%. Валюты стран с формирующимся рынком в основном подешевели к доллару. Китайский юань, бразильский реал и мексиканское песо ослабли на 0,6%, индонезийская рупия и индийская рупия потеряли 0,1–0,2%, южноафриканский ранд завершил день на прежних уровнях. Рубль торговался наравне с валютами других развивающихся стран, потеряв по итогам дня 0,4% и закрывшись на отметке 61,87 за доллар. Объем сделок в USDRUB_TOM вновь слегка превысил среднедневное значение за последний месяц, составив 2,3 млрд руб.

Новых макроэкономических данных сегодня будет не много. В центре внимания – отчет CBI о тенденциях в промышленном секторе Великобритании и статистика продаж жилья на вторичном рынке США.