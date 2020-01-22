Рубль может укрепиться до 57-60 за доллар в I полугодии
ЦБ вчера представил статистику по внешнему долгу за 2019 г. Цифры указывают на то, что корпоративный внешний долг, то есть долг компаний и банков, составил $399 млрд на конец года, не изменившись с конца 2018 г. Вместе с тем, следует иметь в виду, что за стабильностью этой цифры в большей степени стоит сильный курс рубля и эффект курсовой переоценки номинированного в рублях внешнего долга.
Что касается изменения чистого внешнего долга, наши предварительные расчеты указывают на его снижение на $10 млрд, главным образом, на фоне продолжающихся погашений банками.
В целом это говорит о сильном замедлении темпов снижения долговой нагрузки на корпоративный сектор в сравнении с 2018 годом, когда она снизилась примерно $30 млрд; чистое погашение за 2019 год в $10 млрд оказалось и самым незначительным с 2014 г. Подобная ситуация отражает смягчение санкционных рисков, и мы считаем этот тренд хорошей новостью для курса рубля, который, по нашим ожиданиям, может укрепиться до 57-60 руб./$ в 1П20.
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