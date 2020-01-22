Вчера в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе председатель правления и президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал некоторые важные события в банке. Среди позитивных новостей следует отметить следующие: во-первых, ВТБ планирует рекомендовать коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% чистой прибыли, что соответствует дивидендной доходности 8% для миноритарных акционеров при текущих уровнях котировок; во-вторых, новый выпуск акций маловероятен. Уход из банка зампредправления Дмитрия Олюнина – негативная новость, хотя мы не ожидаем, что это повлечет за собой сильные изменения в нынешней стратегии банка. Вчера в ходе торгов акции ВТБ повысились в цене на 3% на Московской бирже, тогда как сам индекс Мосбиржи опустился на 1%. Даже после их ралли на 42% с середины мая (против роста индекса Мосбиржи на 22% за аналогичный период), акции все еще недооценены, торгуясь по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,55x (то есть на 10% ниже среднего мультипликатора за последние 2 года).

Дивиденды: подтверждены чистая прибыль за 2019 г. на уровне 200 млрд руб. и коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% – УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО… Учитывая принцип равной дивидендной доходности по всем типам акций (в соответствии с 2017-2018 гг.), по нашей оценке, дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 0,00384 руб., что эквивалентно дивидендной доходности на уровне примерно 8%. Акции позитивно отреагировали на эту новость – хотя менеджмент банка уже неоднократно сообщал свои планы по дивидендным выплатам, некоторые инвесторы все еще могут закладывать в котировки риски их выполнения (учитывая опыт прошлого года).

…с возможной коррекцией дивидендов по привилегированным акциям – УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО. Г-н Костин не исключает некоторой коррекции дивидендов по привилегированным акциям. На наш взгляд, в случае списания некоторых кредитов оборонному сектору (о чем ранее сообщалось в СМИ) эту нагрузку может полностью понести государство через снижение дивидендов по привилегированным акциям. В итоге это никак не скажется на дивидендах миноритарным акционерам. Эта новость позитивна для динамики акций, так как, на наш взгляд, она указывает на то, что банк занимает дружественную позицию в отношении миноритарных акционеров, что особенно важно в свете потенциальной приватизации.

Приватизация: новый выпуск акций маловероятен – УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО. Глава банка сообщил о том, что новый выпуск акций ВТБ (о чем недавно упоминали госчиновники) маловероятен. Мы считаем, что позиция по капиталу ВТБ (8,9% по коэффициенту Н1.1 против минимальных 8%, включая надбавки) не требует нового выпуска. Некоторый потенциал роста коэффициента (вплоть до 50 б. п., согласно данным банка) ожидается в связи с сокращением коэффициента риска по корпоративным кредитам “инвестиционного класса” (с 100% до 65%, начиная с 1 января 2020).

Первый заместитель правления банка Дмитрий Олюнин покинет свой пост уже в январе – УМЕРЕННО НЕГАТИВНО. Как сообщил Андрей Костин, Первый заместитель правления банка Дмитрий Олюнин покинет свой пост уже в январе. Г-н Олюнин пришел в банк в начале 2018 г. Он отвечал за стратегию и трансформацию бизнеса ВТБ. После того как г-н Олюнин покинет банк, большинство его должностных обязанностей перейдет непосредственно к президенту ВТБ. Рынок может негативно отреагировать на эту новость, хотя мы не ожидаем, что уход из банка г-на Олюнина повлечет за собой сильные изменения в нынешней стратегии банка.