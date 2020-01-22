Российские гособлигации ослабили позиции перед аукционами Минфина
На фоне снижения аппетита инвесторов к риску на развивающихся рынках доходности ОФЗ последовали за динамикой курса рубля. За вчерашний день они прибавили 1-2 бп, объем торгов составил умеренные 17 млрд руб.
На сегодняшних первичных аукционах Минфин представит две бумаги на средней части кривой. Сначала Министерство разместит бумагу с фиксированным доходом серии 26229 (ноя.25, доходность 5.98% годовых), затем будет предложен выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 (фев.28). Несмотря на шаткий внешний фон, мы ожидаем увидеть хороший спрос на аукционах. Выпуск 26229 не слишком длинный – но предлагает 14 бп премии относительно ближайшей на кривой серии 26222 (окт.24, доходность 5.84% годовых), что является историческим максимумом. Бумаги с привязкой дохода к инфляции пользовались хорошим спросом в последние недели – а сейчас подоспела идея стимулирующих экономику госрасходов и, как следствие, риска разгона инфляции.
Как и неделей ранее, мы полагаем, что инвесторы смогут рассчитывать на небольшую (1-2 бп) премию по доходности ко вторичному рынку.
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