Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за 4к19, завершив сезон отчетности в сегменте недвижимости. Объемы строительства жилья по итогам года в целом по сектору снизились на 11–19% на фоне высокой базы сравнения и сокращения предложения новых объектов в связи с вступлением в силу новой нормативно-правовой базы. Рост цен (на 10–19% г/г за отчетный квартал) почти полностью компенсировал снижение объемов, при этом объявленные руководством планы и наши прогнозы на 2019 г. в целом были достигнуты.

Что касается 2020 г., Группа ПИК представила наиболее смелую цель – рост объемов на 9% г/г, в то время как Группа ЛСР и Эталон предполагают увеличить объемы на 4–6%.

На наш взгляд, главными темами года будут ускорение перехода на схему со счетами эскроу (у крупнейших компаний на нее придется до 50% всех продаж) и консолидация сектора.

Наши прогнозы в целом остаются без изменений. В отношении Эталона (прогнозная цена на 12 месяцев – 2 долл.; ETR 16%; рекомендация – Держать) наша цена прежняя, а для Группы ЛСР перенос даты оценки означает повышение прогнозной цены на 14%, до 1050 руб. за одну акцию (ETR 26%; Покупать).

Наиболее привлекательными мы считаем бумаги Группы ПИК (500 руб., ETR 29%, Покупать), которая опережает конкурентов по эффективности и темпам роста бизнеса.