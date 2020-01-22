С учетом динамики валютного рынка в декабре–январе и роста цен на нефть мы пересматриваем прогноз курса рубля на 2020 г. Согласно нашим расчетам, курс национальной валюты составит в среднем ~61,8 руб. за долл. в 1К20 и 63,0 руб. за долл. в среднем за 2020 г. (наш предыдущий прогноз – 65,0 руб. за долл.).

Динамика курса рубля в последние месяцы оказалась лучше, чем мы ожидали. В нашем обзоре «Валютный рынок: что движет рублем в 1К20» от 17 января мы проанализировали ключевые факторы, оказавшие влияние на валютный рынок, в т.ч.:

— крупные налоговые платежи экспортеров в условиях роста цен на нефть;

— расширение профицита текущего счета в зимний период;

— выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями;

— сохранение притока капитала со стороны нерезидентов в ОФЗ.

Кроме того, благодаря подписанию первой фазы торговой сделки между США и Китаем улучшился геополитический фон. Вследствие наличия вышеуказанных факторов мы ожидаем, что курс рубля в 1-2К20 будет более крепким, чем мы предполагали в 4К19, и составит в среднем 62,0 руб. за долл. В 2П20 мы ожидаем коррекцию курса рубля до 63–65 руб. за долл., связанную с возможным охлаждением интереса нерезидентов к рынку ОФЗ. Также президентские выборы в США в конце 2020 г. могут усилить волатильность на валютных рынках, провоцируя глобальный risk-off. В среднем по году мы ожидаем 63,0 руб. за долл. (наш предыдущий прогноз – 65,0 руб. за долл.).

— Дополнительную поддержку рублю может оказать новая схема финансирования инвестиций из ФНБ при достижении порога 7% ВВП. По мнению ЦБ РФ, объем регулярных покупок валюты в рамках бюджетного правила может быть сокращен на объем предполагаемых инвестиций ФНБ, если потребуется конвертация средств для финансирования проектов. Ранее Минфин РФ предложил Центробанку приостановить отложенные покупки валюты за 2018 г., чтобы получить рубли на инвестирование при достижении ФНБ 7% ВВП (по итогам 1П20). Объем инвестиций оценивается в ~300–400 млрд руб. В случае, если для инвестирования всей суммы потребуется продажа валюты, то, согласно нашей модели, рубль может укрепиться на ~0,6%.

— Добавим, что 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором объявил об усилении социальной поддержки семей с детьми, а также о расширении программы материнского капитала. По официальным оценкам, дополнительные бюджетные расходы на эти цели могут составить 400–500 млрд руб. в год. На наш взгляд, объявленная сумма является невысокой (0,4% ВВП) и может быть профинансирована бюджетным профицитом (2,8% ВВП), а также при необходимости неиспользованными бюджетными остатками. Добавим, что, на наш взгляд, текущие параметры бюджета базируются на весьма консервативной цене на нефть (57 долл. за барр.), и она, вероятно, будет пересмотрена вверх, обеспечивая дополнительные нефтегазовые доходы.

— Важно, что, по словам нового премьер-министра Михаила Мишустина, средства будут перераспределены внутри бюджета. При этом ослабление бюджетного правила в качестве способа профинансировать эти меры не обсуждается.

Мы считаем, что изменение состава Кабинета министров не скажется на курсе рубля, поскольку ранее объявленное послание Федеральному собранию не содержит изменений бюджетного правила и бюджетного процесса.